الركراكي يدرس استعادة سايس وبوفنيني بعد جولته العربية

كرة عربية
الرباط

زياد المغربي

المثنّى - القسم الثقافي
زياد المغربي
زياد المغربي
مباشر
06 نوفمبر 2025
الركراكي مع حكيمي خلال كأس العالم 2022 في الدوحة (كريم جعفر/فرانس برس)
الركراكي مع حكيمي خلال كأس العالم 2022 في الدوحة (كريم جعفر/فرانس برس)
+ الخط -

يواجه المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي (50 عاماً)، أزمة حقيقية في الخط الخلفي، قبل أسابيع قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين، وذلك في ظل الأزمة الدفاعية المستمرة التي يعانيها منتخب أسود الأطلس حاليا، بعد إصابة نايف أكرد (29 عاماً)، وجواد الياميق (32 عاماً)، بالإضافة إلى أشرف حكيمي (27 عاماً).

واضطر المدرب وليد الركراكي، ومساعده رشيد بنمحمود (54 عاماً) إلى القيام بجولة عربية تقوده حالياً إلى الإمارات وقطر، من أجل لقاء الثنائي، مدافع نادي السد القطري (35 عاماً)، ونجم نادي الوصل الإماراتي سفيان بوفتيني (31 عاماً)، والوقوف على مدى جهوزيتهما الفنية والبدنية لخوض وديتي موزامبيق وأوغندا يومي 14 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي على أرضية الملعب الكبير في طنجة.

ووفقاً لمعطيات حصرية حصل عليها "العربي الجديد"، الخميس، من مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المغرب، رفض ذكر اسمه، فإن المدرب وليد الركراكي يفضل متابعة المدافعين رومان سايس وسفيان بوفتيني عن قرب، حتى يتمكن من تقييم أدائهما الفني بشكل أفضل، وهو ما قد يساعده في اتخاذ قرار نهائي بشأن استدعائهما، خصوصاً وأن منتخب أسود الأطلس في حاجة ماسة خلال هذه الفترة إلى تعزيز الخبرة والصلابة في الخط الخلفي عبر البحث عن خيارات بديلة قادرة على سد النواقص في دفاع منتخب المغرب.

وتأتي تحركات المدرب وليد الركراكي قبل يومين فقط قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي سيعتمد عليها في وديتي موزامبيق وأوغندا، بعد معاناة نايف أكرد مع توالي الإصابات، وفقدان آدم ماسينا مركزه في دفاع ناديه تورينو الإيطالي، بالإضافة إلى تعرض مدافع النجمة السعودي جواد الياميق لإصابة قد تحرمه من خوض الوديتين المذكورتين، ما زاد من حجم الضغوط على المدرب وليد الركراكي وجهازه الفني لتكوين خط دفاع متوازن قادر على كسب التحدي خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

حكيمي يصرخ بعد إصابته أمام بايرن في الأبطال، 4 نوفمبر 2025 (كريستين بوجولات/فرانس برس)
كرة عربية
التحديثات الحية

دموع حكيمي تثير مخاوف المغاربة.. هل سيغيب عن أمم أفريقيا؟

وجدير بالذكر أن المدرب وليد الركراكي سيعقد مؤتمراً صحافياً، يوم غدٍ الجمعة، بمركز محمد السادس لكرة القدم بالرباط، قبل الدخول في معسكر تدريبي مغلق بداية من يوم الاثنين القادم.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
من مواجهة ليفربول وريال مدريد في ملعب أنفيلد، 4 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

البريمييرليغ يُهيمن على الليغا في دوري أبطال أوروبا

جياني إنفانتينو ودونالد ترامب خلال قمة شرم الشيخ الخاصة بغزة، 13 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

فيفا يطلق "جائزة السلام" في قرعة مونديال 2026.. هل ينالها ترامب؟

من مواجهة أوسيك ضد دوبوا في ويمبلي، 19 يوليو 2025 (ريتشارد بيلهام/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

أوسيك يرفض الاعتزال ويُحدد الموعد وأهدافه في الملاكمة