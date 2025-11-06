الركراكي يدرس استعادة سايس وبوفنيني بعد جولته العربية

يواجه المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي (50 عاماً)، أزمة حقيقية في الخط الخلفي، قبل أسابيع قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين، وذلك في ظل الأزمة الدفاعية المستمرة التي يعانيها منتخب أسود الأطلس حاليا، بعد إصابة نايف أكرد (29 عاماً)، وجواد الياميق (32 عاماً)، بالإضافة إلى أشرف حكيمي (27 عاماً).

واضطر المدرب وليد الركراكي، ومساعده رشيد بنمحمود (54 عاماً) إلى القيام بجولة عربية تقوده حالياً إلى الإمارات وقطر، من أجل لقاء الثنائي، مدافع نادي السد القطري (35 عاماً)، ونجم نادي الوصل الإماراتي سفيان بوفتيني (31 عاماً)، والوقوف على مدى جهوزيتهما الفنية والبدنية لخوض وديتي موزامبيق وأوغندا يومي 14 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي على أرضية الملعب الكبير في طنجة.

ووفقاً لمعطيات حصرية حصل عليها "العربي الجديد"، الخميس، من مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المغرب، رفض ذكر اسمه، فإن المدرب وليد الركراكي يفضل متابعة المدافعين رومان سايس وسفيان بوفتيني عن قرب، حتى يتمكن من تقييم أدائهما الفني بشكل أفضل، وهو ما قد يساعده في اتخاذ قرار نهائي بشأن استدعائهما، خصوصاً وأن منتخب أسود الأطلس في حاجة ماسة خلال هذه الفترة إلى تعزيز الخبرة والصلابة في الخط الخلفي عبر البحث عن خيارات بديلة قادرة على سد النواقص في دفاع منتخب المغرب.

وتأتي تحركات المدرب وليد الركراكي قبل يومين فقط قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي سيعتمد عليها في وديتي موزامبيق وأوغندا، بعد معاناة نايف أكرد مع توالي الإصابات، وفقدان آدم ماسينا مركزه في دفاع ناديه تورينو الإيطالي، بالإضافة إلى تعرض مدافع النجمة السعودي جواد الياميق لإصابة قد تحرمه من خوض الوديتين المذكورتين، ما زاد من حجم الضغوط على المدرب وليد الركراكي وجهازه الفني لتكوين خط دفاع متوازن قادر على كسب التحدي خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وجدير بالذكر أن المدرب وليد الركراكي سيعقد مؤتمراً صحافياً، يوم غدٍ الجمعة، بمركز محمد السادس لكرة القدم بالرباط، قبل الدخول في معسكر تدريبي مغلق بداية من يوم الاثنين القادم.