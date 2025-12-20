- انطلاقة قوية للمغرب في كأس أمم أفريقيا 2025: يبدأ المنتخب المغربي مشواره بمواجهة جزر القمر في الرباط، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، مع التركيز على جاهزية النجم أشرف حكيمي. - حكيمي بين الجاهزية والقرار الفني: رغم إصابته، أبدى حكيمي استعداده للمشاركة، بينما يظل القرار النهائي بيد المدرب وليد الركراكي، الذي يوازن بين سلامة اللاعب ومصلحة الفريق. - تحديات وطموحات المنتخب المغربي: يعي المنتخب حجم التحدي في البطولة، مستفيداً من اللعب على أرضه، مع دعم جماهيري كبير، وطموح للمنافسة على اللقب.

تنطلق رحلة منتخب المغرب بقيادة المدرب، وليد الركراكي (50 سنة)، في كأس أمم أفريقيا 2025، مساء الأحد، بمواجهة منتخب جزر القمر على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، في مباراة افتتاحية تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، وتُعد محطة مفصلية لبداية المشوار القاري على أرضه وأمام جماهيره.

وقبل هذه المواجهة، خطف ملف جهوزية أشرف حكيمي الأضواء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، إذ أكد أن الساعات الأخيرة ستكون حاسمة في تحديد مشاركة نجم باريس سان جيرمان من عدمها، وأوضح الركراكي قائلاً: "غداً سنعرف ما إذا كان حكيمي سيشارك في المباراة أم لا"، في إشارة إلى أن القرار النهائي سيُتخذ يوم المباراة بعد تقييم الوضع بدقة.

وأبرز الركراكي أن حكيمي بذل مجهودات كبيرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية من أجل تجاوز الإصابة القوية التي تعرض لها، مضيفاً أن اللاعب قدّم تضحيات واضحة ليكون حاضراً في هذا الموعد القاري المهم. واعتبر المدير الفني أن ما قام به حكيمي يجعله مثالاً يُحتذى به داخل المجموعة، سواء من حيث الالتزام أو روح المسؤولية، وشدد الركراكي على أن القرار المتعلق بإشراك اللاعب منذ البداية أو الاحتفاظ به ورقة احتياطية يبقى تقنياً بالدرجة الأولى، مؤكداً أن سلامة اللاعب ومصلحة المنتخب المغربي تظلان فوق كل اعتبار، خاصة في بطولة طويلة تتطلب حسن التدبير البدني.

من جهته، عبّر أشرف حكيمي عن جهوزيته التامة، مؤكداً احترامه الكامل لقرارات الطاقم الفني، وأوضح أن الكلمة الأخيرة تبقى للمدير الفني، مشدداً على أنه وضع نفسه رهن إشارة المجموعة، ومستعد للمشاركة متى ما طُلب منه ذلك، بما يخدم مصلحة المنتخب المغربي.

وأكد الركراكي أن جميع عناصر المنتخب المغربي واعية بحجم التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه البطولة، مشيراً إلى أن التحضير لكأس أمم أفريقيا الحالية انطلق مباشرة بعد نهاية النسخة الماضية، في إطار رؤية واضحة تهدف إلى المنافسة على اللقب. وأضاف المدير الفني أن اللعب على أرض البلد يمنح دفعة معنوية كبيرة، لكنه في المقابل يفرض ضغطاً إضافياً يتطلب تركيزاً عالياً وانضباطاً كبيراً داخل الملعب، كما عبّر عن ثقته في الجماهير المغربية، مؤكداً أنها ستكون عنصراً حاسماً في دعم اللاعبين ومساندتهم طوال مسار البطولة. وبين جهوزية النجوم وطموح التتويج، يدخل المنتخب المغربي مواجهة جزر القمر وعينه على انطلاقة قوية، تعكس حجم الاستعدادات وتعزز الثقة في مشروع يسعى إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المغربية.