الركراكي يتلقى ضربة موجعة قبل معسكر منتخب المغرب

تلقى المدير الفني لـمنتخب المغرب، وليد الركراكي (50 عاماً)، ضربة موجعة، بعد تأكد إصابة نجم نادي ريال بيتيس الإسباني، سفيان أمرابط (29 عاماً)، قبل الدخول في معسكر تدريبي بمركز محمد السادس في الرباط، استعداداً لودية البحرين، يوم الخميس المقبل، وأيضا ضد جمهورية الكونغو، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأعلن نادي ريال بيتيس، في بيان رسمي، اليوم السبت، أنّ سفيان أمرابط تعرّض لإصابة على مستوى العضلة المستقيمة لفخذه، خلال مواجهة نادي لودوغوريتس البلغاري، أول أمس الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي. وأوضح النادي الأندلسي أن عودة أمرابط إلى الملاعب مشروطة بتطور حالته الصحية، ومدى استجابته للعلاج الطبي، الذي يخضع له حالياً.

وأفاد مصدر في الجهاز الفني لمنتخب "أسود الأطلس"، رفض ذكر اسمه، "العربي الجديد"، اليوم السبت، بأنّ الركراكي يتابع باهتمام بالغ إصابة سفيان أمرابط، نظراً لأهميته في كتيبة القائد أشرف حكيمي (26 عاماً)، إذ يعد أحد أبرز الأسماء التي يعول عليها في وسط ملعب منتخب "أسود الأطلس" خلال كأس أمم أفريقيا، المقرر تنظيمها في المغرب، خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر/ كانون الأول و18 يناير/ كانون الثاني المقبلين.

ولم يستبعد المصدر نفسه إمكانية التحاق أمرابط بالمعسكر التدريبي في الرباط، المقرر انطلاقه يوم الاثنين المقبل، من أجل عرض إصابته على طبيب منتخب "أسود الأطلس"، كريستوف بودوف (57 عاماً)، لتقييم حالته الصحية، قبل العودة إلى إسبانيا لاستكمال العلاج.

وتبعاً لذلك، بدأ الركراكي وجهازه الفني في دراسة خيارات بديلة، لتعويض أمرابط خلال مباراتي البحرين وجمهورية الكونغو، إذ تبرز عدة أسماء مرشحة للانضمام إلى منتخب المغرب، في مقدمتها نجم نادي فيورنتينا الإيطالي، أمير ريتشاردسون (23 عاماً)، وموهبة مرسيليا الفرنسي، بلال ندير (21 عاماً). وجدير بالذكر أنّ الركراكي أعلن القائمة النهائية المكونة من 27 لاعباً لخوض المعسكر التدريبي المغلق، بدءاً من الاثنين المقبل.