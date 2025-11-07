الركراكي يبحث عن بديل لحكيمي وهذا اللاعب يقترب من العودة

- يواجه منتخب المغرب تحديات كبيرة قبل كأس أمم أفريقيا بسبب إصابة أشرف حكيمي، مما يثير الشكوك حول مشاركته. المدرب وليد الركراكي يضع خططاً بديلة لتعويض غيابه، مع التركيز على نصير مزراوي كخيار رئيسي. - عودة شادي رياض من الإصابة تمنح الأمل لتدعيم دفاع المنتخب المغربي، خاصة مع الإصابات المتكررة التي يعاني منها خط الدفاع، مما يعزز فرصه في المشاركة بالبطولة. - يظل مستقبل مشاركة حكيمي غير مؤكد، لكن استجابته للعلاج قد تتيح له الظهور في الأدوار المتقدمة من البطولة.

يواصل المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي (50 عاماً)، متابعة نجومه البارزين عن قرب، وسط مخاوف من إمكانية غياب نجم نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي (27 عاماً) عن بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المغرب من 21 ديسمبر/كانون الأول إلى 18 يناير/كانون الثاني القادمين، وذلك بعدما تعرض قائد منتخب أسود الأطلس لالتواء حاد في الكاحل الأيسر خلال اللقاء الذي جمع النادي الباريسي ببايرن ميونخ الألماني، الثلاثاء الماضي، على ملعب حديقة الأمراء في باريس، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن إدارة نادي باريس سان جيرمان لم تحدد موعد عودة النجم المغربي إلى الميادين، إذ اكتفت بالإشارة فقط إلى حاجته لأسابيع من أجل التعافي، فإن احتمال حضوره في بطولة كأس أمم أفريقيا يبقى وارداً بشرط استجابته للعلاج بسرعة، أو ظهوره على الأقل في الدور الثاني في حال تأهل منتخب أسود الأطلس.

لكن في جميع الحالات، تظل مشاركة أشرف حكيمي في البطولة الأفريقية محل شكوك. ووفقاً لذلك، بدأ المدرب وليد الركراكي ومساعداه رشيد بنمحمود وعبد العزيز بوحزمة في وضع خطط بديلة لتأمين مركز الظهير الأيسر، إذ يبرز نجم نادي مانشستر يونايتد نصير مزراوي (27 عاماً) الخيار الأبرز لتعويض أشرف حكيمي خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، بفضل الخبرة الواسعة التي يمتلكها، وإجادته اللعب في هذا المركز، شأنه شأن نجم نادي بيراميدز المصري محمد الشيبي (31 عاماً)، الذي يعد خياراً ثانياً لتدعيم دفاع منتخب المغرب، على غرار موهبة إسبانيول برشلونة عمر الهلالي (21 عاماً)، ونجم نادي جينك البلجيكي زكرياء الوحدي (23 عاماً).

وفي خبر متصل، تلقى المدرب وليد الركراكي خبراً ساراً بعودة مدافع نادي كريستال بالاس الإنكليزي شادي رياض (22 عاماً) بعد غياب طويل عن الميادين من جراء الإصابة القوية التي تعرض لها قبل تسعة أشهر. ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، الخميس، من مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المغرب، رفض ذكر اسمه، فإن عودة شادي رياض إلى أجواء المنافسة في البريمييرليغ قد تمنحه فرصة تدعيم الخط الخلفي لمنتخب المغرب في البطولة الأفريقية القادمة، في ظل معاناة الدفاع من إصابات متتالية طاولت نايف أكرد (29 عاماً) ورومان سايس (35 عاماً) وعبد الكبير عبقار (26 عاماً) وآدم ماسينا (31 عاماً) وجواد الياميق (32 عاماً).