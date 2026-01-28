- يواجه منتخب المغرب تحديات كبيرة بسبب إصابات لاعبيه قبل كأس العالم 2026، حيث تعرض عز الدين أوناحي لإصابة عضلية، مما يثير قلق المدرب وليد الركراكي رغم تفاؤل نادي جيرونا بشأن تعافيه السريع. - أعلن نادي ريال بيتيس عن غياب سفيان أمرابط لمدة ستة أسابيع بعد عملية جراحية في الكاحل، بينما يعاني إلياس بن صغير من إصابة في الكاحل ستبعده لعدة أسابيع. - تعرض حمزة إغامان لإصابة خطيرة بتمزق في الرباط الصليبي، مما سيبعده عن الملاعب لعدة أشهر ويزيد من تعقيد مهمة الركراكي.

تتواصل متاعب الإصابات داخل صفوف منتخب المغرب في فترة حساسة، لتلقي بظلالها على تحضيرات "أسود الأطلس"، بقيادة المدرب وليد الركراكي (50 عاماً)، قبل خمسة أشهر فقط من كأس العالم 2026، والتي يلعب خلالها المغرب في المجموعة الثالثة، مع البرازيل واسكتلندا وهايتي.

وتعرض لاعب وسط جيرونا الإسباني، الدولي المغربي عز الدين أوناحي (25 عاماً)، لإصابة عضلية على مستوى الساق اليسرى، وذلك بحسب ما أعلنه ناديه في بيان رسمي، اليوم الأربعاء. وكان أوناحي، أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب ميشيل سانشيز، قد تعرض للإصابة خلال المباراة الأخيرة من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا، مطلع شهر يناير/كانون الثاني، قبل أن يخضع يوم الثلاثاء لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها.

ولم يحدد بيان جيرونا مدة غياب اللاعب، إلا أن المدرب الإسباني أبدى تفاؤله بشأن تعافيه، مؤكداً في مؤتمر صحافي، أن أوناحي "يتعافى بشكل جيد"، معرباً عن أمله في عودته سريعاً، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توخي الحذر لتفادي أي انتكاسة. وكان أوناحي قد انضم إلى جيرونا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من أولمبيك مرسيليا الفرنسي، وسرعان ما فرض نفسه كأحد أعمدة الفريق، مسجلاً ثلاثة أهداف ومقدماً تمريرتين حاسمتين، في 10 مباريات خاضها بقميص الفريق.

Azzedine Ounahi va ser sotmès ahir a proves mèdiques per la lesió que va patir amb Marroc a la Copa Àfrica. El jugador té una lesió al soli de la cama esquerra. La seva evolució determinarà el retorn als entrenaments. pic.twitter.com/72nMFO3s8T — Girona FC (@GironaFC) January 28, 2026

من جهته، أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، أمس الثلاثاء، غياب نجم منتخب المغرب سفيان أمرابط لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع، عقب خضوعه لعملية جراحية في الكاحل الأيمن. وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن أمرابط خضع لعملية تنظير للكاحل في العاصمة الهولندية أمستردام، أجراها بنجاح بحضور أعضاء من الطاقم الطبي لنادي ريال بيتيس، وذلك بهدف علاج الآلام التي كان يعاني منها اللاعب خلال الأسابيع الأخيرة. وبعد العملية، سيبدأ أمرابط المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي في هولندا، قبل أن يعود إلى مدينة إشبيلية لمواصلة عملية التأهيل، تحت الإشراف المباشر للجهاز الطبي لريال بيتيس.

ℹ https://t.co/6pgOvriYF7 pic.twitter.com/Had0GwWTgi — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) January 27, 2026

وتواصلت متاعب الركراكي، بعدما أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، الثلاثاء، غياب الدولي المغربي إلياس بن صغير لعدة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل خلال مشاركته مع المنتخب المغربي، ما حرمه من خوض نهائي كأس أمم أفريقيا. ولم يشارك الجناح البالغ من العمر 20 عاماً في المباراة النهائية التي جمعت المغرب بالسنغال، إذ تابع اللقاء من المدرجات بعد تعرضه للإصابة قبل النهائي بقليل. وأكد ليفركوزن لاحقاً أن اللاعب سيحتاج إلى فترة من العلاج والتأهيل، دون تحديد موعد دقيق لعودته إلى الملاعب.

Eliesse Ben Seghir will be out of action for the next few weeks due to an ankle injury sustained before the Africa Cup of Nations final. pic.twitter.com/Ah2AuR2mP4 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 27, 2026

وكشف نادي ليل الفرنسي، الاثنين الماضي، عن إصابة مهاجمه الدولي المغربي حمزة إغامان بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نهائي كأس أفريقيا أمام السنغال، وهو ما سيبعده عن الملاعب لعدة أشهر، وبالتالي غيابه عن كتيبة الركراكي في المونديال القادم بنسبة كبيرة. وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي: "للأسف، أكدت الفحوص إصابة اللاعب حمزة إغامان إثر تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى". وأضاف أن اللاعب، الذي انضم إلى الفريق بداية الموسم قادماً من صفوف غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، سيغيب عن المنافسات لعدة أشهر. وتعرض إغامان للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب المغربي في نهائي كأس أفريقيا، حيث اضطر إلى مغادرة الملعب بعد سبع دقائق من دخوله في الأشواط الإضافية، إثر احتكاك مع حارس مرمى المنتخب السنغالي، إدوارد ميندي.