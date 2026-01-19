الركراكي وكابوس كأس أمم أفريقيا... فشل طارده لاعباً ومدرباً

- وليد الركراكي، لاعب ومدرب مغربي، واجه الفشل في كأس أمم أفريقيا مرتين، حيث خسر النهائي كلاعب في 2004 ومدرب في 2025، رغم ترشيح المغرب للفوز باللقب الثاني. - في 2004، خسر المغرب النهائي أمام تونس بعد أداء مميز، بينما في 2023، خرج من ثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا، مما أثر على معنويات الركراكي، لكن الاتحاد المغربي دعمه للاستمرار. - في 2025، بعد تأهل المغرب لكأس العالم 2026، خسر النهائي أمام السنغال بعد إضاعة ركلة جزاء حاسمة، مما أضاع فرصة التتويج.

يُلاحق الفشل المغربي وليد الركراكي في كأس أمم أفريقيا، لاعباً ومدرباً، حيثُ عجز عن حصد اللقب رغم أنه خاض النهائي مرّتين، كانت الأولى لاعباً في عام 2004 والثانية مُدرباً في عام 2025، ورغم أن منتخب المغرب كان يبدو مرشحاً قوياً لحصد اللقب الثاني في مسيرته، فإنه اكتفى بفكّ نحس الفشل في الوصول إلى النهائي، بعد 22 سنة من الانتظار بما أنه خاض آخر نهائي عام 2004، ولكن الحصول على اللقب الثاني سيحتاج منه وقتاً إضافياً.

وكان الركراكي حاضراً في نسخة 2004 في تونس، لاعباً، حيث كان مشوار "أسود الأطلس"، مميزاً بعد تخطي عديد المنتخبات القوية، ولكن في النهاية كانت الكلمة الأخيرة لمنتخب تونس، الذي استفاد من دعم الجماهير الحاضرة، ليحصد لقبه الأول ويؤجل التتويج الثاني لمنتخب المغرب الذي خسر المباراة الختامية بنتيجة (1ـ2)، وهي تجربة قاسية عاشها الركراكي لاعباً باعتبار أن المغرب كانت قريبة من حصد اللقب ولو خطأ من الحارس في الشوط الثاني.

وعاد الركراكي ليُشارك في كأس أمم أفريقيا، وهذه المرّة مُدرباً في عام 2023 خلال النسخة التي أقيمت في ساحل العاج، وذلك بعد عام من الحصول على المركز الرابع التاريخي في كأس العام 2022، ولكن منتخب "أسود الأطلس" فشل في تخطي الدور ثمن النهائي، وخسر أمام جنوب أفريقيا (0ـ2) وهي نتيجة أثرت كثيرا في معنويات مدرب المغرب، الذي فكّر في الانسحاب ولكن الاتحاد المغربي تمسّك باستمراره مدرباً وقيادة المنتخب في نسخة 2025، خاصة وأنه كان مهندس النجاح المغربي في مونديال قطر.

وبعد أن قاد منتخب المغرب إلى التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، إثر مشوار مميز في التصفيات، وكذلك سلسلة طويلة من الانتصارات، تلقى منتخب المغرب صدمة قوية في النهائي، حيث اعتقد الركراكي أنهم سيحصدون اللقب الثاني بعد 50 سنة من الانتظار، وقد كانت تعديلات مدرب المغرب في البطولة موفقة، ولكن النهاية كانت درامية، ففي لحظة ساد فيها الاعتقاد أن المغرب ضمن التتويج، إثر الحصول على ركلة جزاء في الوقت البديل، فشل إبراهيم دياز في التنفيذ، وبالتالي ضاع اللقب عن المغرب بعد تقدم السنغال في الحصص الإضافية ثم الانتصار (1ـ0).