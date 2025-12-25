الركراكي: مواجهة مالي امتحان صعب والحسم المبكر هدف أسود الأطلس

- أكد وليد الركراكي على صعوبة مواجهة منتخب مالي في كأس أمم أفريقيا، مشيداً بإمكاناته التقنية والتنظيمية، وموضحاً أن مالي يمتلك عناصر هجومية مميزة وانضباطاً تكتيكياً يجعله منافساً قوياً. - يدخل منتخب المغرب المباراة متصدراً المجموعة بعد فوزه على جزر القمر، بينما تعادل مالي مع زامبيا، مما يزيد من أهمية المباراة للطرفين. وأبدى الركراكي رضاه عن أداء المغرب، مشيراً إلى الحاجة لتحسين بعض التفاصيل. - طمأن الركراكي الجماهير بشأن جاهزية اللاعبين، مؤكداً مشاركة نايف أكرد وغياب رومان سايس، مع استمرار علاج أشرف حكيمي. وأوضح أن الخيارات الهجومية ستُحسم يوم المباراة بناءً على الجاهزية.

أكد المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي (50 عاماً) أن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مالي تندرج ضمن المباريات الصعبة والمعقدة، بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي يتوفر عليها المنافس، سواء على المستوى التقني أو التنظيمي. وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي يسبق اللقاء، المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، التي يحتضنها المغرب.

ويخوض منتخب المغرب هذه المباراة محتلاً صدارة المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه الهادئ في الجولة الافتتاحية على جزر القمر بهدفين دون مقابل، بتوقيع إبراهيم دياز وأيوب الكعبي، في لقاء منح النقاط كاملة لـ"أسود الأطلس"، رغم بعض التخوفات الجماهيرية المتعلقة بمستوى الأداء العام.

وفي المقابل، اكتفى منتخب مالي بنتيجة التعادل الإيجابي أمام زامبيا، ما يجعل مواجهة الجولة الثانية ذات أهمية كبيرة للطرفين. وأوضح الركراكي أن منتخب مالي يضم عناصر تمتلك نزعة هجومية واضحة ومهارات تقنية مميزة، إضافة إلى انضباط تكتيكي جعله من المنتخبات التي تحسب لها ألف حساب في القارة الأفريقية. وأبرز الركراكي احترامه الكبير لهذا المنافس، مشيراً إلى أنه يكن تقديراً خاصاً لمنتخب مالي، سواء من الجانب الرياضي أو الإنساني، خاصة في ظل علاقات الصداقة التي تجمعه بعدد من الفاعلين في كرة القدم المالية.

وأشار مدرب "أسود الأطلس" إلى أن منتخب مالي يشكّل تهديداً حقيقياً لكل منافسيه، وأن مواجهته تتطلب تركيزاً عالياً وانضباطاً تكتيكياً كبيراً طيلة دقائق المباراة، مبرزاً أن الأداء الذي قدمه الماليون في مباراتهم الأولى يعكس صلابتهم وقدرتهم على خلق المتاعب داخل الملعب، معبراً عن ثقته في لاعبي منتخب المغرب، وقدرتهم على تقديم مستوى قوي يليق بقيمة المنافس وأهمية المواجهة، مؤكداً أن المنتخب سيدخل اللقاء بعزيمة كبيرة من أجل تحقيق الفوز.

وأبدى وليد الركراكي رضاه عن الأداء، الذي قدمه منتخب المغرب في المباراة الأولى أمام جزر القمر، معتبراً أن الفوز كان مستحقاً، وأن اللاعبين أظهروا روحاً جماعية وانضباطاً يعكسان العمل المنجز خلال الفترة الماضية، رغم وجود بعض التفاصيل التي تحتاج إلى تصحيح وتحسين مع توالي المباريات. وعلى مستوى الحالة الصحية للاعبين، طمأن الركراكي الجماهير المغربية، مؤكداً أن الأجواء داخل المجموعة جيدة ولا تشوبها أية مشاكل مقلقة. وأوضح أن المدافع نايف أكرد جاهز لخوض مباراة مالي، في حين يعاني رومان سايس إصابة عضلية ستبعده عن اللقاء، بينما يواصل أشرف حكيمي برنامجه العلاجي بشكل مثالي، ما يمنح الجهاز الفني هامشاً مريحاً في التعامل مع المرحلة المقبلة.

وبخصوص الخيارات الهجومية، كشف الركراكي أنه لم يحسم بعد هوية اللاعب الذي سيقود خط الهجوم منذ البداية، موضحاً أن القرار النهائي يُتخذ يوم المباراة، بناءً على الجاهزية البدنية والتكتيكية لكل لاعب، مشدداً على أن جميع العناصر مطالبة بتقديم الإضافة، سواء من خلال المشاركة الأساسية أو من مقاعد البدلاء، خدمةً لهدف تحقيق نتيجة إيجابية.

وعن طبيعة المواجهة، استحضر الركراكي بعض المباريات السابقة أمام منتخب مالي، مؤكداً أن هذا الأخير يتوفر دائماً على إمكانات كبيرة، ويعتمد على أسلوب هجومي سريع، ما يجعل اللقاءات بين المنتخبين قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات، لكنها تُلعب دائماً في أجواء رياضية وأخوية. وأكد أن منتخب المغرب سيدخل المباراة بثقة كبيرة وتركيز عالٍ، مدركاً أن الفوز سيقربه كثيراً من ضمان التأهل المبكر إلى الدور الموالي.

ويستقبل منتخب المغرب نظيره المالي، مساء يوم الجمعة 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بداية من الساعة التاسعة ليلاً بتوقيت المغرب، على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، في مباراة تكتسي طابعاً حاسماً ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا المغرب 2025.