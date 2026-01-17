الركراكي: منتخب المغرب أظهر معدنه الحقيقي وأهدافنا تتجاوز النهائي

أكد مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي (50 عاماً) أن مواجهة السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي ستقام غداً الأحد على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، لن تكون سهلة أبداً، مشيراً إلى أن فريقه أظهر معدنه الحقيقي خلال هذه النسخة التي يسعى خلالها أسود الأطلس لتحقيق اللقب الثاني في تاريخهم بعد التاج الوحيد الذي حققه الفريق في عام 1976.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحافي اليوم السبت، قبل يومٍ واحد على المباراة التي تُقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القدس المحتلة (الثامنة بالتوقيت المحلي): "مواجهة السنغال ​لن ‍تكون سهلة، هم ​من أقوى المنتخبات في أفريقيا والعالم، سنلعب أمام منتخب معتادٍ على النهائيات، والمباراة ستكون متكافئة، لكن لدينا أفضلية صغيرة تتمثل في الجمهور".

واعترف الركراكي الذي قاد المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر بأن صعوبة اللعب على أرضه وبين جماهيره تأتي بسبب الضغط المضاعف والانفعالات التي تحضر بقوة، لكنه في الوقت عينه، اعتبر أن الفريق أظهر حقيقته عند مواجهة الفرق القوية، وآخرها حين تفوق على نيجيريا، واستطاع الحد بشكلٍ كاملٍ من خطورة نجومها، على غرار فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان.

وأضاف الركراكي الساعي لخطف اللقب قبل مونديال 2026 الذي ينطلق في شهر يونيو/ حزيران المقبل: "أطلب من المشجعين ووسائل الإعلام الابتعاد عن السلبية، طموحنا لا يقتصر على التتويج بالنسخة الحالية فقط، بل بناء منتخبٍ حاضر باستمرار في النهائيات القارية، هدفي هو الفوز بهذا اللقب، لكن الهدف الأكبر أن نكون دائماً في النهائي، ولنضيف نجمة ثالثة في المستقبل"، ليختم برسالة تحتوي على ثقة بلاعبيه قائلاً: "ستحتاج السنغال إلى أن تكون قوية جداً للفوز باللقب من وسط الرباط".