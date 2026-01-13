الركراكي: لا يجب ترك الفرصة لنيجيريا لتلتقط أنفاسها

- أكد وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، على أهمية التركيز في مواجهة نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، مشيرًا إلى أن المغرب لم يصل لهذا الدور منذ 22 عامًا، بينما نيجيريا تتمتع بخبرة كبيرة في هذه المرحلة. - شدد الركراكي على ضرورة عدم تكرار الأخطاء السابقة، مثل التراخي أمام تنزانيا والكاميرون، مؤكدًا أن المباراة ستكون اختبارًا كبيرًا للفريقين، وأن الهدف هو الفوز والعودة إلى التاريخ. - أشار الركراكي إلى أن الفوز بالألقاب هو ما يكتب التاريخ، مؤكدًا على تطور الفريق منذ الإقصاء السابق، وأنهم يسعون لتحقيق الانتصارات المتتالية للوصول إلى النهائي.

تحدث مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي (50 سنة)، عن مواجهة منتخب نيجيريا المرتقبة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، إذ شدد على ضرورة التركيز والانتباه لكل التفاصيل من أجل الخروج بالفوز في هذه القمّة الأفريقية الكبيرة.

وقال الركراكي، الثلاثاء، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة نيجيريا في الدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا، غداً الأربعاء: "مرّ وقت طويل منذ أن شارك المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، هذا الأول منذ 22 عاماً والثالث في تاريخنا. نحن سعداء جداً بذلك. لكن نيجيريا تخوض نصف النهائي الـ17 لها، ما يبرز قوتها وانتظامها. هذا أمر جيّد لكرة القدم الأفريقية، ونأمل أن نكون في مستوى الحدث".

وتابع الركراكي حديثه قائلاً في المؤتمر الصحافي: "لديهم الأسلوب والإمكانات. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بتكرار ما حدث في الشوط الأول أمام تنزانيا عندما عانينا للدخول في أجوائها، أو في آخر 20 دقيقة ضد الكاميرون عندما تراخينا. ستكون مباراة اختبارية كبيرة لنا، ولكن أيضاً لهم، لأنهم لم يواجهوا بعد منافساً بهذا المستوى القوي في البطولة".

وذكر الركراكي في تصريحاته أيضاً "لا يجب أن نترك لنيجيريا فرصة التقاط الأنفاس والعودة في المباراة، كل ما يهمنا هو الفوز. مباراة الغد من أهم المباريات في تاريخنا منذ نصف نهائي كأس العالم في قطر عام 2022. في المونديال كانت مفاجأة، أمّا الآن فنحن في مكاننا الطبيعي والهدف هو دخول التاريخ لأنّنا لم نلعب نهائي منذ 22 عاماً".

وختم الركراكي المؤتمر الصحافي قائلاً "غداً هناك جيل سيبلغ النهائي والخطوة المقبلة هي النهائي إن شاء الله إذا تجاوزنا نيجيريا. التاريخ يعترف بالألقاب وليس بلوغ أدوار معينة، نريد أن نكتب التاريخ ولذلك يجب الفوز بالألقاب، تطورنا كثيراً منذ خيبة الإقصاء في النسخة الماضية أمام جنوب أفريقيا. أقفلنا آذاننا وعملنا وحققنا انتصارات متتالية وسجلنا معدل هدفَين في كل مباراة، هناك أرقام تتحدث عن نفسها ولم يجرِ التطرق لها، والآن نحن أمام خطوتين وكلاهما صعب جداً، المهم هو الفوز ولا يهمنا ما قيل سابقاً ولا ما سيُقال".