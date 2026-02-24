الركراكي في رحلة البحث عن بديل رومان سايس في دفاع المغرب

- يستعد مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، للإعلان عن قائمة الفريق لمواجهتي الإكوادور وباراغواي الوديتين، استعداداً لكأس العالم 2026، بعد خيبة الأمل في نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال. - سيغيب قائد المنتخب رومان سايس بعد اعتزاله دولياً، مما يدفع الركراكي للبحث عن بديل لتعزيز الدفاع، مع احتمالية استدعاء لاعبين جدد من المواهب المحلية والأوروبية. - اعتزال سايس يترك فراغاً قيادياً في الفريق، مما يزيد من التحديات الذهنية للاعبين بعد خسارة نهائي كأس أفريقيا.

يستعدّ مدرب منتخب المغرب لكرة القدم وليد الركراكي (50 عاماً) للكشف عن قائمة "أسود الأطلس" التي ستخوض مواجهتين وديتين أمام الإكوادور ثم باراغواي الشهر المقبل، استعداداً لنهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد أسابيع قليلة من خيبة نهائي كأس أمم أفريقيا التي دارت في المغرب، بعد أن خسر "أسود الأطلس"، المباراة النهائية أمام السنغال بنتيجة (0ـ1)، ليدخل المنتخب المغربي مرحلة جديدة، بما أن التركيز الآن سيكون منصباً على الحدث العالمي المرتقب خلال الصيف المقبل.

وستشهد القائمة غياب قائد المنتخب رومان سايس، الذي أعلن اعتزال اللعب دولياً، يوم الاثنين، وبالتالي سيكون غائباً بارزاً عن القائمة، ولهذا فإن الركراكي سيبحث عن المدافع البديل الذي سيعوّض سايس في القائمة الجديدة، إلى جانب الثلاثي: جواد الياميق وآدم ماسينا ونايف أكرد. وهذا الثلاثي شارك في كأس أفريقيا الأخيرة، ولكن الآن سيكون المنتخب المغربي بحاجة إلى اسم جديد يُنافس هذه المجموعة، خاصة أن أداء جواد الياميق في كأس أفريقيا لم يكن مقنعاً، وارتكب أخطاء حاسمة، خاصة في مواجهة مالي في الجولة الثانية.

ولا يُستبعد أن يلجأ الركراكي إلى أسماء جديدة، من المجموعة التي تألقت في كأس العرب في قطر، والتي توج منتخب المغرب بلقبها أمام منتخب الأردن، أو من المواهب الكثيرة التي تنشط في أوروبا، مثل مدافع رين الفرنسي عبد الحميد بودلال، كما أن المدرب المغربي قد يلجأ إلى تعديل تمركز بعض المدافعين من أجل دعم محور الدفاع، وهو أمر يحدث باستمرارـ مثل تغيير خطة المدافع نصير مزراوي الذي يكون في بعض الفترات على يمين الدفاع وفي مباريات أخرى على اليسار.

كما أن اعتزال سايس سيُفقد "أسود الأطلس" لاعباً بشخصية قيادية، حاول طوال مسيرته الدولية أن يلعب دور همزة الربط بين المدرب واللاعبين، إضافة إلى أنه يُحسن التصرّف في مختلف المواقف الصعبة، ولهذا فإن سايس لن يترك فراغاً على الميدان فقط، بل أيضاً بشخصيته المثالية، لا سيما أن الفترة المقبلة ستكون أصعب بعد خسارة نهائي كأس أفريقيا التي من شأنها أن تؤثر كثيراً في جهوزية اللاعبين ذهنياً باعتبار أنه ليس من السهل التعامل مع صدمة المباراة الختامية والفشل في الحصول على اللقب الثاني في مسيرة المغرب.