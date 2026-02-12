الركراكي على رادار مرسيليا.. هل يرحل عن تدريب المغرب؟

- يُعتبر وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، من الأسماء المرشحة لتولي منصب المدير الفني لنادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي بعد رحيل المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، وسط منافسة مع مدربين آخرين مثل حبيب باي وسيرجيو كونسيساو وإيريك شيل. - الركراكي حقق إنجازات بارزة مع المنتخب المغربي، منها الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 ونهائي كأس الأمم الأفريقية، مما يعزز من مكانته كمدرب ذو كفاءة عالية. - رغم تقديم الركراكي استقالته من تدريب المنتخب المغربي، إلا أن الاتحاد المغربي رفضها، ويواجه الركراكي تحديات في الانتقال إلى مرسيليا بسبب ارتباطه بعقد ساري المفعول واقتراب موعد كأس العالم المقبلة.

يُعد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي (50 عاماً) أحدث الأسماء المرتبطة بتولي منصب المدير الفني في نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، وذلك حسب ما أفادت به إذاعة "آر إم سي" الفرنسية اليوم الخميس. ويأتي ذلك عقب إعلان النادي رحيل مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي، ما فتح باب التكهنات حول هوية المدرب الجديد، وسط طرح عدة أسماء مرشحة لتولي المهمة، من بينها المدرب السابق لستاد رين حبيب باي، والمدرب السابق لنانت سيرجيو كونسيساو الذي يشرف حالياً على تدريب نادي الاتحاد السعودي، إضافة إلى مدرب منتخب نيجيريا الحالي إيريك شيل.

ويملك الركراكي سجلاً لافتاً على الصعيد الدولي، إذ قاد المنتخب المغربي إلى إنجاز تاريخي ببلوغه الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022 في قطر، ليصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى هذا الدور في تاريخ المونديال، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام منتخب فرنسا. وفي الفترة الأخيرة، واصل الركراكي حضوره القوي بقيادته "أسود الأطلس" إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، التي أُقيمت على الأراضي المغربية، حيث خسر المنتخب النهائي بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي أمام منتخب السنغال.

وعقب تلك الخسارة، كشفت تقارير إعلامية أن الركراكي تقدم بطلب استقالة إلى الاتحاد المغربي لكرة القدم، غير أن الأخيرة رفضته، وقررت الإبقاء عليه في منصبه تأكيداً لثقتها بمشروعه الفني. وبحسب "آر إم سي" أيضاً، يحظى اسم الركراكي بدعم بعض العاملين داخل نادي مرسيليا، إلا أن هناك عدة عوائق قد تحول دون إتمام الصفقة، أبرزها اقتراب موعد نهائيات كأس العالم المقبلة، إلى جانب ارتباط المدرب المغربي بعقد ساري المفعول مع الاتحاد المغربي لكرة القدم، وحتى الآن، لم تُعقد أي مفاوضات رسمية أو ملموسة بين الطرفين.