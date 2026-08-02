الرعاة التاريخيون لفيفا دفعوا إنفانتينو لإيقاف مشروعه الجدلي

- أثار مشروع "FIFA Forward Enterprise" جدلاً واسعاً، مما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإيقافه تحت ضغط دولي، مما أدى إلى مطالبة الشركاء التجاريين بتوضيحات حول المشروع وتأثيره المحتمل على سمعة المؤسسة. - تواصل الرعاة مع كبار مسؤولي فيفا للحصول على تفاصيل حول المشروع، خاصة بعد تقارير عن احتمال تولي جياني إنفانتينو رئاسة الشركة الجديدة براتب ومكافآت ضخمة، مما زاد من هشاشة موقفه. - رغم تراجع إنفانتينو عن المشروع، إلا أن الجدل مستمر بسبب المخاوف من تأثيره على صورة فيفا، مع ظهور معلومات جديدة حول الخطة والامتيازات المالية والإدارية المقترحة.

وصلت تداعيات أزمة المشروع الذي أوقفه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد خضوعه للضغوط الدولية، إلى الشركاء التجاريين للاتحاد الدولي، حيث طالبوا "فيفا" بتوضيحات بشأن المشروع الذي أثار جدلاً واسعاً وهو ما ساهم في إجهاض المشروع، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وتواصل الرعاة التاريخيون لفيفا مع مسؤولين كبار داخل المؤسسة المسؤولة عن كرة القدم العالمية، وطلبوا مزيداً من التوضيحات بشأن المشروع المعروف بـ"FIFA Forward Enterprise" خصوصاً بعد المعلومات التي تحدثت عن احتمال توليه رئاسة الشركة التجارية الجديدة عقب انتهاء ولايته في الاتحاد الدولي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن التطورات الأخيرة المرتبطة بالمشروع زادت من هشاشة موقف رئيس فيفا جياني إنفانتينو، بعد مطالبة "الرعاة" بتوضيحات أكثر، خصوصا أنه شابه الكثير من المخالفات، أولها أن إنفانتينو كان مرشحاً لتولي قيادة الشركة المستقبلية، براتب سنوي يصل إلى 30 مليون دولار، إضافة إلى مكافآت مالية مرتبطة بمهامه وأداء المؤسسة الجديدة.

وتسبب المشروع وتبعاته تلك، بمشاعر قلق لدى الرعاة الذين تواصلوا مع قيادات تنفيذية في "فيفا" للحصول على تفسيرات مباشرة حول ما جرى خلال الأيام الأخيرة، وطبيعة المشروع، والامتيازات المالية والإدارية التي كان سيحصل عليها كبار المسؤولين، في حال تنفيذ المشروع الذي كان يهدف لتأسيس كيان تجاري تابع لـ"فيفا"، تُنقل إليه مجموعة من الحقوق والعوائد المرتبطة بمسابقات الاتحاد الدولي، قبل فتح الباب أمام مستثمرين خارجيين لشراء حصة منه.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المخاوف لم تكن محصورة داخل الاتحادات والروابط الكروية، بعدما بدأ عدد من رعاة فيفا يشعرون بالقلق من حجم الاعتراضات التي أثارها المشروع ومن تأثير القضية المحتمل في صورة المؤسسة وسمعتها التجارية. ورغم إعلان إنفانتينو التراجع عن المشروع، فإن الجدل لم ينتهِ، في ظل استمرار ظهور معلومات جديدة بشأن كواليس الخطة، والوظائف المقترحة، والمكافآت المحتملة، والجهات التي شاركت في إعدادها، إلى جانب الأصوات التي تنادي بإعفاء إنفانتينو من منصبه.