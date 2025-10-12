الرحيل مفاجئ... قصة متكررة بين أبطال كمال الأجسام حول العالم

شهد عالم كمال الأجسام سلسلة من الوفيات المفاجئة لعدة نجوم عالميين، في الفترة الأخيرة، ما يسلط الضوء على المخاطر الصحية، التي قد تواجه لاعبي هذه الرياضة، رغم صلابتهم البدنية وانضباطهم التدريبي.

وتُوفّي أمس الأول الجمعة نجم كمال الأجسام الهندي فارندر سينغ غومان، عن عمر يناهز 42 عاماً، بسبب أزمة قلبية في مدينة أمريتسار شمال الهند، بحسب ما أكدت أسرته. وبحسب تقرير صحيفة إندبندنت البريطانية، فقد كان غومان يخضع للعلاج من ألم الكتف في مستشفى خاص مساء الأربعاء، حيث سافر إلى أمريتسار لتلقي العلاج، وخلال جراحة الكتف أصيب بتوقف قلبي، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه. ووُلِد غومان في ولاية بنجاب، وحقق إنجازات بارزة في كمال الأجسام، منها لقب مستر إنديا 2009، ووصوله إلى نهائيات مستر آسيا. كما كان أول هندي يحصل على بطاقة الاحتراف الدولية، وشارك في بطولة أرنولد كلاسيك.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، تُوفّي اللاعب الكولومبي، ييفر أسبريا، عن عمر يناهز 22 عاماً بشكل مفاجئ. ولم يُعلن رسمياً سبب الوفاة، لكن حساب موقع فيت دوديس، المختص بأخبار كمال الأجسام، ذكر أنها قد تكون الالتهاب الرئوي. وكان أسبريا يستعد لأول مشاركة احترافية له في فئة 212 ضمن بطولة فارلابس مكسيكو، بعد حصوله على بطاقته الاحترافية.

وفي مايو/ أيار الماضي، تُوفّي اللاعب البرازيلي، واندرسون دا سيلفا مورييرا، عن عمر 30 عاماً، إثر انهيار مفاجئ في أثناء مشاركته في بطولة محلية لكمال الأجسام بمدينة كامبو غراندي في غرب البرازيل. وأفاد الشهود بأن واندرسون أنهى عرضه على المسرح، وكان في طريقه إلى مغادرة المنصة عندما شعر بعدم الارتياح، وسقط مغشياً عليه بالقرب من الكواليس. وحاول فريق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية لأكثر من ساعة، لكنه أعلن وفاته في مكان الحادث.

وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، تُوفّي اللاعب البيلاروسي المعروف باسم "جوليم" عن عمر 36 عاماً بسبب نوبة قلبية مفاجئة. واشتهر جوليم بوصفه أضخم لاعب كمال أجسام في العالم، وكان يستهلك يومياً نحو 16.500 سعرة حرارية. وفي عام 2023، تُوفّي خبير اللياقة البدنية والمؤثر الألماني، جو ليندنر، عن عمر 30 عاماً، إثر تمدد مفاجئ في الأوعية الدموية. وعانى جو آلاماً في الرقبة لعدة أيام، لكنه لم يأخذ الأمر على محمل الجد، حتى حدثت الوفاة فجأة.

وشهد عام 2022 رحيل البطل الأميركي، سيدريك ماكميلان، الفائز ببطولة أرنولد كلاسيك 2017، عن عمر ناهز 44 عاماً، إثر معاناته الطويلة مع مشكلات صحية. وذكرت شبكة فوكس سبورتس أن ماكميلان تعرض لنوبة قلبية في أثناء تدريبه على جهاز المشي في صالة الألعاب الرياضية، ما أدى إلى وفاته على الفور. وعانى ماكميلان نوبة قلبية في ديسمبر/ كانون الأول 2021، سببت له أزمة صحية خطيرة.

وتؤكد هذه الحالات أنه حتى أكثر الرياضيين قوة وانضباطاً جسدياً قد يواجهون مخاطر صحية كبيرة، خاصة في كمال الأجسام الاحترافي، الذي يتطلب أحمالاً عالية جداً على القلب والعضلات، بالإضافة إلى تأثيرات النظام الغذائي المكثف، والضغوط النفسية والجسدية.