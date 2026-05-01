الرجوب يرفض مصافحة ممثل إسرائيل في كونغرس فيفا

تجاهل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب مصافحة القائم بأعمال رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم باسم الشيخ سليمان، ممثل دولة الاحتلال في كونغرس فيفا الذي أقيم الخميس في مدينة فانكوفر الكندية قبيل انطلاق كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك.

وألقى رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة جبريل الرجوب كلمة مطولة طالب فيها بفرض عقوبات على الأندية الإسرائيلية التي تتخذ من الضفة الغربية مقراً لها، إضافة إلى تأكيده التحرّك قانونياً صوب محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، بعد عدم تدخل الاتحاد الدولي للعبة بشكل كافٍ، ليصعد بعدها على المنبر باسم الشيخ سليمان الذي حاول تأكيد ضرورة فصل الرياضة عن الصراعات السياسية.

وبعد انتهاء كلمة باسم الشيخ سليمان أمام وفود الاتحادات المشاركة في مؤتمر فيفا، وقبل نزوله عن المسرح، طلب منه رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جياني إنفانتينو البقاء، ليستدعي الرجوب في الوقت عينه في محاولة للجمع بين الطرفين، وهو ما رفضه بطبيعة الحال رئيس الاتحاد الفلسطيني، حيث تجاهل مصافحته وبقي واقفاً وشرح مجدداً الانتهاكات التي تتعرض لها الرياضة الفلسطينية إلى جانب التضييق على اللاعبين والكوادر الفنية والحكام وحتى البنى الرياضية التحتية.

ويشغل باسم الشيخ سليمان، وهو من عرب 48، منصب نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي والقائم بأعماله في حال غياب الرئيس (موشي "شينو" زواريس)، مثل ما كان الحال في كونغرس فيفا، ويُعرف بأنه أول عربي يدخل مجلس إدارة اتحاد دولة الاحتلال، بعدما عمل في مجال كرة القدم سنوات طويلة من خلال إدارة نادي مكابي إخاء الناصرة أكثر من عقد من الزمن.

وقالت نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة سوزان شلبي، التي كانت حاضرة في القاعة، لرويترز: "لا يمكنني مصافحة شخص أحضره الإسرائيليون لتبييض صورة فاشيتهم وإبادتهم الجماعية، نحن نعاني"، وذلك في إشارة إلى آلاف الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في الحرب التي أثرت بطبيعة الحال على الرياضة في فلسطين بشكل مباشر.