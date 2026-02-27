الرجاء ينتفض ببيان ضد التحكيم في الدوري المغربي

- نادي الرجاء البيضاوي يحتج رسمياً على التحكيم في الدوري المغربي بعد تعادله مع نهضة بركان، مشيراً إلى خطأ تحكيمي في الدقيقة 67 أدى لتسجيل هدف للخصم. - الرجاء يؤكد أن الأخطاء التحكيمية تؤثر على ترتيب الفريق في الدوري، حيث يحتل الصدارة برصيد 24 نقطة من 13 مباراة، رغم وجود مباريات مؤجلة لمنافسيه. - النادي يطالب بفتح تحقيق عاجل لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مع التزامه بتقديم مقترحات لتحسين معايير التحكيم في المسابقة.

انتفض نادي الرجاء البيضاوي في بيان رسمي، اليوم الجمعة، ضد التحكيم في الدوري المغربي لكرة القدم بعدما قدّم شكوى رسمية إلى لجنة التحكيم حول الأخطاء التي حصلت في المواجهة التي تعادل فيها مع نهضة بركان بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة المحلية، أول أمس الأربعاء.

وكتب الرجاء في بيانه، الذي نشره على حسابه في منصة إكس، الجمعة،أإنه تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة التحكيم التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم حول الحالة التحكيمية التي شهدتها المواجهة ضد فريق نهضة بركان في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني، مُضيفاً: "نبدي استغرابنا ما وقع، حيث يتم احتساب خطأ لصالح الفريق الخصم أمام منقطة الجزاء، رغم أن الإعادة التلفزيونية أثبتت عدم وجود تدخل يستوجب احتسابها، وهو ما ترتب عنه تسجيل هدف لنهضة بركان".

وشدّد نادي الرجاء في بيانه على أن مثل هذه الأخطاء تنعكس مباشرة على رصيد النقاط وترتيب الفريق في جدول الدوري المغربي لكرة القدم، الذي يحتل فيه صدارة المسابقة المحلية عقب فوزه في ست مواجهات وتعادله في ست مناسبات، وخسر مرة واحدة، ما جعل نجومه يجمعون 24 نقطة، رغم أن منافسيه لديهم العديد من المباريات المؤجلة.

وختم نادي الرجاء بيانه بطلب فتح تحقيق عاجل في جميع المعلومات التي قدمها إلى لجنة التحكيم التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم في الموسم الحالي، لأن الفريق يريد الحفاظ على مصداقية المسابقة المحلية وعلى حقوقه أمام جماهيره، بالإضافة إلى تعهده التام بتقديم مقترحات مباشرة، من أجل "تعزيز معايير الشفافية وضمان تكافؤ الفرص".