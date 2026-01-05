الرجاء يقترب من إعلان صفقة الأردني شرارة بعد دفع الشرط الجزائي

- يقترب نادي الرجاء الرياضي من التعاقد مع النجم الأردني محمد أبو زريق "شرارة"، بعد دفع الشرط الجزائي لنادي الرمثا، لتعزيز صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية. - خضع شرارة للفحوصات الطبية في أكاديمية الرجاء ببوسكورة، حيث وافق النادي على دفع 60 ألف دولار لكسر عقده، بشرط نجاحه في الفحوصات، مع راتب سنوي 145 ألف دولار. - يتميز شرارة بسرعته ومهاراته الفردية، وقدرته على اللعب في مراكز هجومية متعددة، مما يجعله إضافة قوية للرجاء في ظل ضغط الاستحقاقات المحلية والقارية.

اقترب نادي الرجاء الرياضي من إعلان تعاقده رسمياً مع النجم الأردني محمد أبو زريق، الشهير بـ "شرارة" (28 عاماً)، بعد استكمال إجراءات أداء الشرط الجزائي المرتبط بكسر عقده مع نادي الرمثا، في خطوة تعكس رغبة المدير الفني للفريق الأخضر الجنوب أفريقي فادلو ديفيدز (44 عاماً)، في تدعيم صفوفه بأسماء بارزة خلال مرحلة الانتقالات الشتوية.

وحضر نجم منتخب الأردن شرارة في أكاديمية نادي الرجاء الرياضي ببوسكورة، في ضواحي الدار البيضاء، اليوم الاثنين، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية الروتينية قبل التوقيع معه على عقد يمتد لموسمين ونصف، ووفقاً لمعطيات حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الاثنين، فقد وافق نادي الرجاء على تسديد مبلغ 60 ألف دولار لكسر عقد "شرارة" مع نادي الرمثا الأردني، لكن ذلك مشروط بنجاح اللاعب في الاختيارات الطبية.

ويُراهن الرجاء الرياضي على صفقة محمد أبو زريق لمنحه الإضافة المطلوبة في الخط الأمامي، في ظل البحث عن حلول هجومية أكثر نجاعة، خاصة مع ضغط الاستحقاقات المحلية والقارية. وتشير هذه المعطيات إلى أنّ النجم الأردني سيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ 145 ألف دولار، من دون احتساب مكافآت المباريات والألقاب، ما يجعله من الصفقات المهمة للنادي الأخضر في "الميركاتو" الشتوي، نظراً لقدرته المفترضة على إحداث الفارق داخل كتيبة المدرب الجنوب أفريقي فادلو ديفيدز.

ونجح أبو زريق، أحد نجوم منتخب الأردن الذين يعول عليهم المدرب المغربي جمال السلامي (55 عاماً)، في بطولة كأس العالم 2026 المقبلة، في لفت الأنظار إليه في السنتين الأخيرتين، سواء في الدوري المحلي أو مع منتخب النشامى، إذ خاض 10 مباريات في مرحلة الذهاب مع نادي الرمثا، سجل خلالها أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، بينما شارك في ثماني مباريات مع منتخب الأردن، وسجل خلالها هدفين، وظهر أساسياً في ثلاث مناسبات، ما يعكس حضوره ضمن حسابات المدرب جمال السلامي. ويُعرف اللاعب شرارة بسرعته ومهاراته الفردية، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وهي مميزات جعلته مطلوباً بقوة في نادي الرجاء الرياضي، بشرط التأقلم سريعا مع أجواء الدوري المغربي.

وفي خبر متصل، تسابق إدارة الرجاء المغربي الزمن لإغلاق ملف الانتدابات، قبل انطلاق المعسكر الإعدادي المقرر إقامته في مدينة مكناس، وسط المملكة، في الثامن من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك بعد التعاقد مع المهاجم النيجيري، ماتياس أويووسي (26 عاماً)، أملاً في إعادة التوازن إلى الخط الأمامي للفريق، واستعادة بريقه على المستويين المحلي والقاري.