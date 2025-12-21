- تستضيف المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2026، من 21 ديسمبر إلى 18 يناير، في ست مدن منها الرباط، مما يوفر تجربة غنية للجماهير لاستكشاف الثقافة المحلية والأسواق الشعبية. - الرباط، العاصمة الإدارية، تحتضن مباراة الافتتاح والختام، وتتميز بمعالم سياحية مثل بابي "الرواح" و"الأدواية"، وقصبة الأوداية، وصومعة حسان، مما يجعلها وجهة سياحية بارزة خلال البطولة. - الأجواء في الرباط تجمع بين النكهة الشعبية والشغف الكروي، حيث يتشارك المشجعون وجبات محلية مثل الدجاج المقلي، مما يعكس روح المكان ويعزز تجربة كأس أمم أفريقيا.

يحتضن المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى غاية 18 يناير/ كانون الثاني 2026، عبر إقامة 52 مواجهة موزعة على ست مدن في البلاد، بينها العاصمة الرباط، في تجربة يُنتظر أن تكون ثرية بالنسبة لجماهير المنتخبات المشاركة، والذين سيتجولون في الشوراع والأسواق الشعبية على هامش الحدث الضخم.

إحدى المدن التي تحتضن المنافسة الأفريقية هي الرباط، عاصمة البلاد الإدارية، التي عرف تاريخها حضارات مختلفة، بعدما مرّ عليها الفينيقيون والرومان، وصولاً إلى عهد المرابطين ومن ثم عهد الموحدين، وأطلق عليها هذا الاسم بما أنّها كانت تشبه الحصن، وكذلك القاعدة البحرية.

ستكون العاصمة الرباط واحدة من الوجهات السياحية المهمة خلال كأس أمم أفريقيا، وذلك بفضل احتضانها مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر على استاد الأمير مولاي عبد الله، وكذلك اللقاء الختامي، وهي التي تمتاز بمعالم سياحية متنوعة، من بابي "الرواح" و"الأدواية" اللذين يقعان في الجانب الغربي من السور، ويتميزان بهندستهما المعمارية التاريخية وزخرفتهما المشبّكة المنقوشة بعباراتٍ كتبت بالخط الكوفي، إلى جانب قصبة الأوداية التي كانت في الماضي قلعة محصنة لمحاربة القبائل البرغواطية، مروراً بالسور الموحدي، وصومعة حسان، ومغارة دار السلطان جنوب الرباط، ومقبرة الروازي الصخيرات التي تنتمي إلى العصري الحجري الحديث (3800 قبل الميلاد).

تجوّلت كاميرا لـ"العربي الجديد" في أحد الأسواق الشعبية في العاصمة، والتقت بمشجع على ناصية الطريق أثناء تناوله وجبة سريعة من أحد الأكشاك الموجودة هناك، علماً أنّ الرباط تُعرف بتنوّع مطبخها، حيث تجمع بين المأكولات المغربية الأصيلة مثل الكسكس والطواجن، والبسطيلة، والحريرة.

وقال المتحدث خلال تناوله وجبة سريعة: "مرحباً بكم في المغرب، مرحباً بكم في كأس أفريقيا. الأجواء جميلة. هنا نأكل الدجاج المقلي الذي يعتبر من الأكلات الشعبية المشهورة، خصوصاً في الرباط. طعمه شهي وثمنه رخيص، فلا يتجاوز سعره 15 درهماً مغربياً (1.5 دولار أميركي)".

وهنا، لا تفرّق كرة القدم بين مشجع وآخر، الجميع يجتمع حول طبق واحد، بثمنٍ بسيط، لكنه يحمل نكهة خاصة تعكس روح المكان. بين لقمة وأخرى، تدور التوقعات، تُستعاد الذكريات، وتُصنع أجواء كأس أمم أفريقيا خارج المستطيل الأخضر، في مشهد يومي يجمع بين النكهة الشعبية والشغف الكروي، ويؤكد أن البطولة في المغرب تُعاش بكل الحواس.