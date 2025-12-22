الرابطة الإيطالية تتراجع: مباراة ميلان وكومو لن تُلعب في أستراليا

- ألغت الرابطة الإيطالية لكرة القدم خطة نقل مباراة ميلان وكومو إلى أستراليا بعد اعتراضات جماهيرية ولاعبين بسبب السفر الطويل والمخاطر المالية. - القرار يعكس تجربة مشابهة في الدوري الإسباني، حيث ألغيت مباراة برشلونة وفياريال في ميامي بعد احتجاجات، مما يبرز صعوبة تنفيذ مشاريع نقل دولية للمباريات. - أكدت الرابطة أن التراجع يحافظ على توازن الفرق ويقلل المخاطر، مشددة على أهمية إشراك الأندية والجماهير في القرارات المؤثرة على الموسم.

ألغت الرابطة الإيطالية لكرة القدم خطة نقل مباراة ميلان وكومو إلى أستراليا، بعد موجة من الغضب العام من الجماهير وبعض اللاعبين. وكانت مقررةً إقامة المباراة في بداية فبراير/شباط ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي، لكن اعتراضات على السفر لمسافة تزيد عن 13 ألف كيلومتر أجبرت المنظمين على التراجع عن القرار.

وأوضحت الرابطة الإيطالية في بيان رسمي، نشرته الاثنين، أن المشروع أُلغي: "ألغينا المشروع بالاتفاق المشترك بسبب مخاطر مالية غير محسوبة، وشروط موافقة باهظة، وتعقيدات طارئة خارجة عن إرادتنا". وأكد رئيس الرابطة، إزيو سيمونيلي، أن إقامة المباراة في بيرث أصبحت مستحيلة رغم الالتزام الدقيق بجميع الإجراءات التنظيمية اللازمة.

وأثار القرار ارتياحاً كبيراً لدى لاعبي ميلان، ولا سيما الدوليين الفرنسيين، الذين عبروا عن قلقهم من ضغوط السفر الطويل وتأثيره على استعداداتهم البدنية والفنية. وكان من المتوقع أن تفرض الخطة عليهم رحلة سريعة ومتعبة بين إيطاليا وأستراليا خلال أيام قليلة.

وربطت هذه الأزمة بموقف مشابه في الدوري الإسباني، حين ألغيت مباراة بين برشلونة وفياريال، كانت مقررة في ميامي خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقررت رابطة الدوري الإسباني سحب الخطة بعد احتجاجات جماهيرية وانتقادات من بعض الأندية الكبرى، بما في ذلك ريال مدريد، التي اعتبرت نقل المباراة خارج إسبانيا خرقاً لمبدأ التوازن بين الفرق.

وأشارت تجربة "الليغا" إلى صعوبة تنفيذ أي مشروع نقل دولي لمباريات الدوري الأوروبي، رغم الموافقات الأولية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وانتظار الموافقة النهائية من "فيفا". وأكدت هذه التجارب أهمية إشراك الأندية واللاعبين والجماهير في اتخاذ قرارات تؤثر على الموسم بشكل مباشر. وأكدت الرابطة الإيطالية أن "التراجع عن النقل الدولي لا يضر بمنافسة الدوري، بل يحافظ على توازن الفرق ويقلل المخاطر المالية والتنظيمية". كما يشكل القرار درساً لأي مسابقة تسعى لتوسيع نطاقها عالمياً دون أخذ جميع الأطراف في الاعتبار.

وستُقام مباراة ميلان وكومو على أرض إيطاليا، بعيداً عن أي مغامرة خارجية، لتظل المسابقة ضمن حدودها التقليدية وتحافظ على حقوق اللاعبين والجماهير. وتجسد هذه الواقعة تحديات تحويل الدوريات الأوروبية إلى حدث عالمي، في ظل تعقيدات مالية وتنظيمية وجماهيرية تجعل أي نقل دولي تجربة محفوفة بالمخاطر.