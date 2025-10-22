تراجعت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن قرارها بنقل مباراة فريق فياريال ومنافسه برشلونة إلى مدينة ميامي الأميركية، بعد موجة انتقادات وضغوط قوية من أندية "الليغا" نفسها، وفي مقدمتها ريال مدريد، الذي قاد حملة معارضة واسعة داخل إسبانيا ضد الفكرة.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني في بيان رسمي نشرته على موقعها، الثلاثاء، أن الجهة المروّجة للمباراة قرّرت إلغاء الحدث "بسبب حالة عدم اليقين التي أحاطت بالمشروع خلال الأسابيع الأخيرة"، وأكدت أنّ الخطوة كانت تمثّل "فرصة تاريخية وغير مسبوقة لتدويل كرة القدم الإسبانية"، لكنها واجهت مقاومة قوية من أطراف عدّة داخل المنظومة.

واعتبرت الرابطة أنّ إقامة مباراة رسمية خارج الحدود الإسبانية كانت ستشكّل مرحلة حاسمة في توسيع الحضور العالمي للدوري، عبر تعزيز صورة الأندية الإسبانية في سوق استراتيجي كالسوق الأميركي، غير أنّ موجة الاعتراض من الداخل أجهضت المشروع قبل ولادته.

ورفض ريال مدريد ومعه عدد من الأندية الكبرى هذا التوجّه، معتبرين أنّ نقل مباراة من المسابقة المحلية إلى الخارج يمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص ويمنح أفضلية تسويقية ورياضية لبرشلونة على حساب منافسيه. وقدّم النادي الملكي شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للرياضة الإسباني، في حين هاجم لاعباه تيبو كورتوا وداني كارفاخال القرار علناً، ووصفاه بـتشويه للمسابقة وعبث بتوازن المنافسة.

واتسع نطاق المعارضة ليشمل لاعبين من برشلونة أنفسهم، مثل فرينكي دي يونغ، إذ أيّدوا موقف نقابة اللاعبين الإسبان الرافضة للمشروع، ودعوا إلى وقفات رمزية خلال مباريات الجولة الماضية احتجاجاً على ما وصفوه بـتسليع البطولة.

وأكدت "الليغا" أنّ المشروع كان مطابقاً لجميع القوانين الفيدرالية ولم يمسّ نزاهة البطولة، بشهادة الجهات الرقابية المختصة، وأشارت إلى أنّ التخلي عنه سيحرم كرة القدم الإسبانية من موارد جديدة وفرص توسّع ضرورية، في ظل التنافس الاقتصادي المتزايد مع بطولات كبرى مثل الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وأشادت الرابطة رغم ذلك بتعاون الأندية ومشاركتها في تطوير البطولة، وتعهدت بمواصلة العمل من أجل ترويج كرة القدم الإسبانية عالمياً برؤية منفتحة وعصرية، مع الإبقاء على مباراة فياريال وبرشلونة في ملعب لا سيراميكا، في موعدها المقرر يوم 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل.