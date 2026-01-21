الرئيس السنغالي يهدي أعضاء ولاعبي المنتخب أموالاً وقطع أرض

- كافأ الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي لاعبي منتخب "أسود التيرانغا" بمبلغ 75 مليون فرنك أفريقي وقطعة أرض لكل لاعب، تقديراً لتتويجهم بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخ البلاد، بعد فوزهم على المغرب في مباراة مثيرة. - أعلن الرئيس من القصر الجمهوري عن منح كل لاعب قطعة أرض بمساحة 1500 متر مربع في منطقة "بيتيت كوت"، وشملت المكافآت مسؤولي الاتحاد وأعضاء البعثة، مع تخصيص نصف مليون يورو لوزارة الرياضة. - احتفل المنتخب السنغالي في شوارع دكار، حيث استعرض اللاعبون الكأس أمام آلاف المشجعين، بقيادة ساديو ماني، وسط أهازيج وقرع الطبول التقليدية.

كافأ الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي لاعبي منتخب "أسود التيرانغا" بمبلغ 75 مليون فرنك أفريقي (حوالي 115 ألف يورو)، ومنح كلاً منهم قطعة أرض، تقديرا لتتويجهم يوم الأحد الماضي في المغرب بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخ البلاد، وبعد انتصار فجر موجة عارمة من الأفراح في البلد الأفريقي.

وأعلن الرئيس من القصر الجمهوري أن كل لاعب سيتسلم قطعة أرض بمساحة 1500 متر مربع في منطقة "بيتيت كوت" الساحلية الشهيرة، جنوب العاصمة دكار، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإسبانية. كما شملت المكافآت المالية والعقارية مسؤولي الاتحاد السنغالي وأعضاء البعثة، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون يورو لوزارة الرياضة. وقلّد فاي المدرب باب ثياو وبقية أعضاء الفريق وسام "الأسد الوطني".

وجاء هذا التكريم بعد مسيرة احتفالية للمنتخب السنغالي طافت شوارع دكار، حيث استعرض اللاعبون الكأس أمام آلاف المشجعين في حافلة مكشوفة زينت بألوان العلم الوطني، وتقدمهم القائد ساديو ماني الذي احتفل وسط أهازيج الجماهير وقرع الطبول التقليدية.

وكانت السنغال قد حسمت اللقب بفوزها على المغرب (1-0) في الرباط، في مباراة شهدت توترا كبيرا واحتجاجات سنغالية على ركلة جزاء تم احتسابها للمغرب في الدقيقة 95، حيث أقنع ماني زملاءه بالعودة للملعب بعد تهديدهم بالانسحاب. وتصدى الحارس إدوارد ميندي لركلة الجزاء التي نفذها إبراهيم دياز بطريقة "بانينكا"، قبل أن يسجل بابي جاي هدف الفوز الغالي في الأشواط الإضافية، ليمنح السنغال لقبها القاري الثاني وينهي آمال "أسود الأطلس" في كسر عقدة دامت أكثر من نصف قرن.