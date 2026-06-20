الرئيس البرازيلي ينتقد نيمار: أول لاعب في العالم عن بُعد

- انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نيمار بشكل غير مباشر لعدم مشاركته في مباريات كأس العالم 2026 بسبب إصابته، مشيراً إلى أنه "يلعب عن بُعد". - نيمار، هداف البرازيل التاريخي، لم يتمكن من المشاركة في أي مباراة منذ أكتوبر 2023 بسبب إصابة عضلية، واستُبعد من قائمة المنتخب في مواجهة هايتي. - رغم تدريباته مع زملائه، لم يتعافَ نيمار بشكل كامل، مما دفع المدرب كارلو أنشيلوتي لاستبعاده من التشكيلة الأساسية في البطولة.

وجه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انتقادات غير مباشرة إلى مهاجم المنتخب، نيمار، الذي لم يستطع خوض أي مباراة في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بعدما غاب عن اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله أمام المغرب، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

وذكر موقع راديو "أر إم سي" الفرنسي، الجمعة، أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قام بالرد بصورة فكاهيّة على طفل صغير ذكر اسم مهاجم نادي برشلونة الإسباني السابق، بقوله: "نيمار؟ إنه لا يلعب حتى (يقصد في مونديال 2026)"، مُضيفاً في حديثه خلال حفل أقيم في مستشفى بمدينة بيلو هوريزونتي جنوب شرق البلاد: "نيمار، هو أول لاعب في العالم يُستدعى لمنتخب بلاده ويلعب عن بُعد".

وتعود تصريحات الرئيس البرازيلي، إلى عدم قدرة نيمار على الشفاء من الإصابة التي يعاني منها، بعدما واصل خوض التدريبات الخاصة، ولن يشارك في المواجهة ضد هايتي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم، إذ قام الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، باستبعاد المهاجم من القائمة الأساسية، وسيكتفي بمشاهدة اللقاء على المقاعد في الملعب.

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وخاض نيمار، الذي يُعد هدّاف منتخب البرازيل التاريخي (79 هدفاً)، التدريبات على أرض الملعب مع زملائه للمرة الأولى، أمس الخميس، بعدما تعرض إلى إصابة عضلية في ربلة ساقه اليمنى، قبل شهر أثناء خوضه مواجهة مع ناديه سانتوس، ولم يستطع ارتداء قميص المنتخب في أي مباراة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.