- حقق منتخب الرأس الأخضر تأهلاً تاريخياً إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026، في أول مشاركة له، بفضل الروح القتالية والإصرار، دون الحاجة لنجوم أو مدرب معروف. - أنهى المنتخب دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة خلف إسبانيا، برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، وأثبت قدرته على مواجهة منتخبات قوية مثل إسبانيا وأوروغواي. - قدم أداءً مميزاً أمام السعودية، وأهدر فرصاً لتحقيق فوز تاريخي، مما يعزز آماله في مواجهة الأرجنتين في دور الـ32.

صنع منتخب الرأس الأخضر تأهلاً تاريخياً في بطولة كأس العالم 2026، بعد أن صعد إلى دور الـ32 من أول مشاركة تاريخية له في المونديال، ليؤكد أنه ليس بحاجة للنجوم المُميزة أو المدرب المعروف من أجل صناعة إنجاز غير مسبوق في بطولة عالمية مثل كأس العالم، بل يحتاج ربما إلى روح قتالية وإصرار لتحقيق أهداف كانت يوماً ما شبه مستحيلة.

وضمن منتخب الرأس الأخضر تأهله إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، بعد أن أنهى رحلته في دور المجموعات برصيد ثلاث نقاط في الوصافة بالمجموعة الثامنية خلف منتخب إسبانيا المتصدر صاحب السبع نقاط، وبهدفين فقط في رصيده مقابل هدفين في مرماه، في واحدة من النتائج المثيرة التي تمنح منتخباً بطاقة التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم، خصوصاً أن هذا المنتخب الأفريقي يُشارك لأول مرة في البطولة.

وأثبت لاعبو منتخب الرأس الأخضر أن الروح القتالية يمكن أن تصنع الأحلام في المونديال، فالمنتخب الأفريقي لم يحتج لأي انتصار في المجموعة من أجل التأهل، إذ حصد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات وعبر من الوصافة، وتمكن من إيقاف منتخب إسبانيا المُدجج بالنجوم العالميين، وصمد أمامه 90 دقيقة بفضل الروح القتالية العالية واستبسال مدافعيه من أجل منع بطل أوروبا من هزّ الشباك لتنتهي المباراة الأولى له بالتعادل من دون أهداف.

كرة عربية السعودية تودّع المونديال بعد التعادل مع الرأس الأخضر

في المقابل، فاجأ منتخب الرأس الأخضر الجميع بمواجهة أوروغواي وقدّم مباراة للتاريخ في كأس العالم، فهو تقدّم بهدف ثم عادل منتخب أوروغواي وقلب النتيجة (2-1)، إلا أن المنتخب الأفريقي المغمور عادل النتيجة مجدداً (2-2)، ولولا الحظ والرعونة في تضييع الفرص أمام المرمى، لكان خرج فائزاً (3-2) في المواجهة، مع العلم أنّ هناك فوارق فنية كبيرة مع منتخب أوروغواي الذي يملك نجوماً عالميين في كرة القدم.

وأمام منتخب السعودية، كان الأفضل على أرض الملعب، وأهدر عدداً من الفرص أمام المرمى، وكان قريباً من إنهاء المواجهة بأول فوز تاريخي في المونديال، لكن الروح القتالية والإصرار على عدم تلقي أي هدف في المواجهة، منحا الرأس الأخضر فرصة الاستمرار في صناعة الأحلام في مونديال أميركا وكندا والمكسيك 2026، ومن المتوقع أن يواجه منتخب الأرجنتين في قمة دور الـ32 يوم 4 يوليو/ تموز المقبل.