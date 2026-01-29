- يشهد عالم كرة القدم تزايدًا في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير قدرات اللاعبين، خاصة في المجال الطبي، واختيار اللاعبين والتشكيلات، كما حدث مع المدرب روبرت مورينو الذي أُقيل بسبب اعتماده المفرط على هذه التكنولوجيا. - أطلق نادي أولمبيك مرسيليا مبادرة لتصميم قميصه الثالث لموسم 2027-2028 بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مما يعكس تفاعلًا كبيرًا من الجماهير ويبرز دور التكنولوجيا في تعزيز التفاعل بين الأندية ومشجعيها. - من المتوقع أن يشهد كأس العالم 2026 تدخلًا كبيرًا للذكاء الاصطناعي في تحليل المباريات وتحسين تجربة المشاهدة وإدارة الجوانب الأمنية.

يتزايد حضور الذكاء الاصطناعي في عالم كرة القدم، بشكل متسارعٍ، وبطرق مختلفة، وبعد التقارير التي أكدت لجوء الكثير من الأندية أو الاتحادات إلى الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير قدرات اللاعبين، خاصة في المجال الطبي أساساً، قبل أن تتوسع إلى مجالات أخرى تهمّ النشاط اليومي للأندية، حملت الأيام القليلة الماضية تطورات إضافية تؤكد أن كرة القدم، باتت تعتمد بشكل كبيرٍ على التطور التكنولوجي، ولكن في بعض الحالات، يكون هذا الاعتماد مُبالغاً فيه ويقود إلى نتائج عكسية.

وتبدو قصة الإسباني، روبرت مورينو، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا ومدرب موناكو وغرناطة، ومدرب نادي سوتشي الروسي مؤخراً، غريبة نسبياً، عند مساعد مدرب باريس سان جيرمان السابق، لويس إنريكي. فقد نشر موقع آخر ساعة البلجيكي خبراً، يؤكد أن مورينيو أُقيل الصيف الماضي لسببٍ مفاجئ، وهو إفراطه في استخدام "تشات جي بي تي" في اختيار اللاعبين في سوق الانتقالات وضمهم إلى النادي، وكذلك وفي اختيار التشكيلة الأساسية التي يعتمد عليها.

وزعمت إدارة النادي الروسي، أنه نظم جلسات تدريبية بطريقة غريبة، إذ أمضى اللاعبون 28 ساعة من دون نوم، كما أن المدرب استخدم الذكاء الاصطناعي للتعاقد مع المهاجم أرتور شوشيناتشيف، وذلك بحسب رواية الفريق الروسي. ودافع المدرب الإسباني عن موقفه قائلاً في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية: "لم أستخدم الذكاء الاصطناعي في التحضير للمباريات أو في التعاقد مع اللاعبين. استخدمته فقط أحياناً في بعض الترجمات بين الروسية والإسبانية، لكن هذا لا علاقة له بالقرارات الرياضية".

وأطلق نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، يوم الجمعة الماضي دعوةً لجماهيره، لتصميم القميص الثالث لموسم 2027-2028 بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وذلك بالاتفاق مع شركة بوما التي تزود النادي بقميصه الرسمي بناء العقد الذي يربطهما. وسيرتدي لاعبو مرسيليا التصميم الحائز أكبر عدد من الأصوات في الموسم المقبل. وقال النادي في بيان نشره على حساباته على منصّات التواصل: "يُعلن أولمبيك مرسيليا وبوما، إطلاق هذه المنصة، وهي منصة لتصميم أطقم الفريق مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجماهير أولمبيك مرسيليا". وهذه الخطوة هي الأولى التي يقوم بها فريق فرنسي، عبر استغلال الذكاء الاصطناعي من أجل تصميم القميص، وقد وجدت الفكرة تفاعلاً كبيراً من قبل جماهير النادي.

وتطرّق تقرير سبق أن نشرته صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، إلى حجم تدخل الذكاء الاصطناعي في كأس العالم 2026، حيث كشف عن بعض التقنيات التي سيتم اللجوء إليها خلال هذه النسخة، إذ من المتوقع ظهور العديد من الميزات الجديدة، أولها نظام كرة القدم الاحترافية المدعوم بالذكاء الاصطناعي Football AI Pro، وهو ليس تطبيقًا يُحمّل على الهاتف، بل هو "محلل مباريات رقمي" حقيقي، قادر على تنسيق عمل العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي وتحليل ملايين حركات اللعب باستخدام أكثر من 2000 مؤشر في غضون ثوانٍ معدودة، وهو نظام قادر على القيام بعمل العديد من الخبراء، مما يسمح للأندية الرياضية بتوفير كبير في الوقت والمال.

ويصبح المدربون قادرين على محاكاة خطة اللعب أو أي تغيير تكتيكي قبل حتى تجربته، كما يُمكن توقع الأحداث باستخدام محاكاة ثلاثية الأبعاد واقعية، أو لاعبين يتلقون ملاحظات شخصية فورية لتحسين أدائهم. كما أكد التقرير أنه سيقع تزويد الحكام بنظارات متطورة توضع على صدورهم "Referee View"، من أجل رصد التحركات ويُمكن للمشاهدين متابعة المباريات من زوايا مختلفة مثل التي يُشاهدها الحكم، وهي تجربة أكثر تطوراً من التقنية التي تمّ استعمالها في كأس العالم للأندية بوضع الكاميرا على رأس الحكم تقريباً.

كما يشمل اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي الجانب الأمني في المباريات، إذ سيُشرف مركز قيادة ذكي، مُدار بواسطة الذكاء الاصطناعي، على كل المعطيات بداية من الملاعب وحركة الجماهير، وصولًا إلى وسائل النقل. كما ستُتاح إمكانية إجراء محاكاة في هذه المعطيات الرقمية، وهي نسخ طبق الأصل من المدن الحقيقية، وستضمن خريطة تفاعلية إدارةً مثالية تسمح بالسيطرة على كل الأحداث، وهي معطيات تجعل الذكاء الاصطناعي متداخلاً في مختلف المجالات في المونديال، في امتداد لما تقوم به الأندية في علاقة بالتطور الحاصل.