الذكاء الاصطناعي يرفع حظوظ المغرب في حصد المونديال وفرنسا بالصدارة

- تأهل منتخب المغرب لدور الـ16 في كأس العالم 2026 بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح، مما يعزز فرصه في المنافسة على اللقب الأول في تاريخه. - توقعات حاسوب أوبتا تشير إلى ارتفاع حظوظ المغرب في التأهل لمراحل متقدمة، حيث بلغت نسبة تأهله لربع النهائي 64.24% ولنصف النهائي 19.88%. - فرنسا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بالبطولة بنسبة 30.03%، تليها الأرجنتين وإسبانيا، بينما يحتل المغرب المرتبة السابعة بنسبة 3.39%.

نجح منتخب المغرب في تجاوز دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد فوزه الثلاثاء على حساب نظيره الهولندي بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليؤكد جاهزيته للذهاب بعيداً ومحاولة المنافسة على اللقب الأول في تاريخه.

وتشير توقعات حاسوب أوبتا العملاق المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع حظوظ المغرب في حصد اللقب العالمي، بعدما ناهزت نسبته 3.39% من بين المنتخبات المتبقية في هذه النسخة التي شارك فيها 48 فريقاً، في حين أن حظوظه بلغت 64.24% للعب ربع النهائي حين يلاقي كندا في دور الـ16، و19.88% للتأهل إلى نصف النهائي، وأخيراً 8.52% للذهاب إلى المباراة الختامية المزمعة إقامتها على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي يوم 19 يوليو/ تموز الجاري.

ويقدّم منتخب المغرب مستوى مميزاً خلال هذه النسخة المونديالية، بعدما قدّم أوراق اعتماده بقوة منذ المباراة الافتتاحية أمام البرازيل التي انتهت بالتعادل 1-1 قبل فوزه على حساب اسكتلندا ومن ثم هايتي، ليظهر بعدها رجال المدرب محمد وهبي بصورة طيبة أمام هولندا المدججة بالنجوم تحت قيادة المدير الفني المستقيل من منصبه الثلاثاء رونالد كومان عقب وداع كأس العالم من بوابة ركلات الترجيح.

ووفقاً للمصدر عينه يُعتبر منتخب فرنسا الذي هزم السويد بثلاثية في دور الـ32 أبرز المرشحين لحصد اللقب بنسبة وصلت إلى 30.03 مع امتلاك المدرب ديديه ديشان عناصر هجومية قوية على رأسها نجم ريال مدريد كيليان مبابي، صاحب الأهداف الستة حتى اللحظة، والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، حامل الكرة الذهبية، عثمان ديمبيلي، وجناح بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، مايكل أوليسه.

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وفي المرتبة الثانية حظي منتخب الأرجنتين مع نجمه المخضرم ليونيل ميسي بنسبة 14.62% لحصد اللقب، بحسب ما ذكره حاسوب أبوتا العملاق، ثم إسبانيا ثالثة بـ11.33%، وخلفهم إنكلترا رابعة بـ9.21%، والبرازيل خامسة بـ9.04%، ثم البرتغال سادسة مع قائدها كريستيانو رونالدو الباحث عن النجمة الأولى بنسبة وصلت إلى 4.16%، في حين جاء منتخب المغرب سابعاً، وخلفه النرويج ثامناً بـ3.29%، وكولومبيا تاسعة بـ3.00%، لتكمل بلجيكا قائمة أول عشرة بنسبة 2.55%.