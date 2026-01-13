الذكاء الاصطناعي يختار طرفي نهائي كأس أمم أفريقيا

- تُظهر تحليلات الذكاء الاصطناعي أن السنغال والمغرب هما الأوفر حظاً للوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بناءً على الأداء والنتائج التاريخية. - توقعت شبكة أوبتا فوز المغرب على نيجيريا بنسبة 57.15% بفضل استقرار الفريق تحت قيادة المدرب وليد الركراكي وتألق نجومه مثل أشرف حكيمي، بينما تظل فرص نيجيريا قائمة بنسبة 42.85%. - في المباراة الثانية، تُرجح الإحصائيات فوز السنغال على مصر بنسبة 55.13%، مستندة إلى تفوقها في المواجهات المباشرة الأخيرة.

كشفت تحليلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، أن منتخبي السنغال والمغرب يُعدّان الأوفر حظاً، لبلوغ نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، استناداً إلى مؤشرات الأداء، والنتائج المسجّلة خلال مشوار البطولة، إضافة للسجل التاريخي بين المنتخبات.

وبحسب تقرير وكالة أسوشييتد برس، فقد استعانت شبكة أوبتا للإحصائيات بالذكاء الاصطناعي، مع وصول بطولة كأس أمم أفريقيا للدور قبل النهائي، والتي أظهرت أن المغرب منظم البطولة والسنغال، يتمتعان بأفضلية طفيفة قبل مباراتي نصف النهائي، المقررتين يوم الأربعاء. واختتمت منافسات دور الثمانية بفوز مثير لمصر على منتخب ساحل العاج حامل اللقب، بنتيجة 3-2، لتصعد لمواجهة السنغال، التي تأهلت بفوز صعب على مالي 1-صفر. وقبلها تأهل المنتخب المغربي بعد الانتصار على الكاميرون بهدفين دون رد، بينما فاز منتخب نيجيريا بنفس النتيجة على الجزائر، ليكتمل عقد المربع الذهبي.

ورجح نموذج أوبتا تأهل السنغال والمغرب، بناء على بيانات الأداء والنتائج التاريخية ومؤشرات النسخة الحالية من البطولة. وتوقعت تقنيات الذكاء الاصطناعي، فوز المغرب على نيجيريا، والتأهل للنهائي بنسبة 57.15%، بفضل ثبات مستوى أصحاب الأرض طوال مشوارهم في البطولة، والاستقرار الفني تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، وتأثير بعض نجوم الفريق مثل أشرف حكيمي. ولا تبقى فرص نيجيريا بعيدة بل التوقعات في صالحها بنسبة 42.85%، بإشارة لتقارب مستوى الفريقين، في ظل ارتكاز نيجيريا على عناصر مميزة، مثل فيكتور أوسيمين نجم الفريق وهدافه.

وفي المباراة الثانية بقبل النهائي، يبقى منتخب السنغال المرشح الأوفر حظاً لبلوغ النهائي، وفقا لإحصائيات أوبتا، حيث تبلغ نسبة فوزه على مصر 55.13% مقابل 44.87% للفراعنة، بقيادة نجمهم وقائدهم محمد صلاح. وبُنيَ هذا التوقع على تفوق السنغال في المواجهات المباشرة أمام مصر خلال السنوات الأخيرة، بعد أن فازت على رفاق عمر مرموش، بركلات الترجيح في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022، ثم أطاحت بالمنتخب المصري بركلات الترجيح أيضاً، في تصفيات كأس العالم 2022.