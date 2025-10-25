الذكاء الاصطناعي يتوقع ريال مدريد بطلاً لإسبانيا وهذا ترتيب برشلونة

- توقّع "حاسوب أوبتا" تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني بنسبة 57.44%، مستنداً إلى تحليلات الذكاء الاصطناعي، بينما حصل برشلونة على 37.54% من الحظوظ، مما يعكس تذبذب أدائه. - أتلتيكو مدريد، رغم فوزه الكبير على ريال مدريد، لم يحصل إلا على 3.62% من فرص التتويج، فيما يُتوقع أن يُكمل فياريال المربع الذهبي، مع تأهل ريال بيتيس وأثلتيك بلباو للدوري الأوروبي. - مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ستكون حاسمة في تحديد ملامح الصراع على اللقب، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في الترتيب.

يواصل "حاسوب أوبتا" إصدار توقعاته للموسم الكروي الجديد، بعد أن نجح في الموسم الماضي بتقديم قراءات دقيقة للعديد من البطولات، مستنداً إلى قاعدة بيانات واسعة وتحليلات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد هوية الفائزين المحتملين. ووجّه النظام تحليله نحو الدوري الإسباني، إذ توقّع أن تتويج نادي ريال مدريد باللقب بنسبة وصلت إلى 57.44%، بحسب ما نشرته صحيفة آس الإسبانية، الجمعة، وذلك استناداً إلى المؤشرات الفنية والإحصائية التي تصب في مصلحة النادي الملكي.

وجاء برشلونة في المركز الثاني، رغم كونه حاملَ لقب الدوري في الموسم الماضي، إذ لم يمنحه الذكاءُ الاصطناعي سوى 37.54% من الحظوظ للاحتفاظ بتاجه المحلي، وهي نسبةٌ تعكس التذبذب في أداء الفريق خلال الجولات الأولى. أما نادي أتلتيكو مدريد، الذي تفوّق على ريال مدريد في المواجهة التي جمعت بينهما بنتيجة عريضة (5-2)، فلم يحصل إلا على 3.62% من فرص التتويج باللقب، بحسب التوقعات ذاتها.

واعتمدت الخوارزمية على تحليل أداء الفرق خلال الجولات التسع الأولى من الموسم، إضافةً إلى متغيرات تشمل النجاعة الهجومية، وحجم الفرص المتوقعة، والاستقرار الدفاعي. ووفقاً للتوقعات ذاتها، فإنّ فياريال سيُكمل المربع الذهبي برفقة أتلتيكو مدريد، فيما سيحجز كلّ من ريال بيتيس وأثلتيك بلباو بطاقتي التأهل إلى الدوري الأوروبي. أما إسبانيول برشلونة، فسيجد طريقه نحو المسابقة الثالثة، دوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المنتظر أن تحسم مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين قطبي الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد، ملامح الصراع على لقب الدوري لهذا الموسم، إذ يسعى النادي الملكي لتحقيق الفوز وتوسيع الفارق إلى خمس نقاط، بينما يرى برشلونة في المواجهة فرصة مثالية لاستعادة هيبته ومواصلة الضغط على غريمه التقليدي، من خلال انتزاع النقاط الثلاث والعودة إلى صدارة الترتيب من جديد.