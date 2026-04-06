- الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً في كرة القدم لتحليل الأداء وتطوير اللاعبين، حيث تستخدم الأندية الكبرى أنظمة متطورة لتحليل البيانات لتحسين الأداء والوقاية من الإصابات. - يساهم الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بنتائج المباريات واكتشاف المواهب، مما يساعد الأندية في التعاقد مع لاعبين مغمورين وتحويلهم إلى نجوم. - رغم الفوائد، هناك مخاوف من أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي قد يقتل روح اللعبة، لكن المدافعين يرون أنه يعزز دور الإنسان دون إلغاء العاطفة والشغف.

لم تعد كرة القدم تُحسم فقط بموهبة اللاعبين أو عبقرية المدربين، بل دخلت مرحلة جديدة تقودها الأرقام والخوارزميات، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسيّاً في صناعة القرار داخل الأندية الكبرى، فمن تحليل الأداء إلى التنبؤ بنتائج المباريات، مروراً باكتشاف المواهب، باتت التكنولوجيا تعيد تشكيل وجه اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

من الحدس إلى البيانات

في الماضي، كان المدرب يعتمد بشكل كبير على خبرته الشخصية وحدسه الفني في اختيار التشكيلة أو قراءة الخصم، لكن اليوم تغيّر هذا المشهد جذريّاً، فأندية كبرى مثل مانشستر سيتي وليفربول تعتمد على فرق متخصصة في تحليل البيانات، تعمل باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة والقادرة على معالجة ملايين المعلومات خلال وقت قياسي.

وتدرس هذه الأنظمة كل تفصيلة داخل الملعب، سواء عدد التمريرات، وسرعة الركض، وتمركز اللاعبين، وحتى القرارات التحكيمية، لتخلص إلى تقارير دقيقة تساعد المدربين على اتخاذ قرارات أكثر موضوعية، بعيداً عن العاطفة أو التخمين. كما أصبح كل لاعب اليوم "ملفاً رقميّاً" متكاملاً، وذلك عبر استخدام تقنيات التتبع والكاميرات الذكية، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل أداء اللاعب لحظة بلحظة، من تحركاته بدون كرة إلى مدى تأثيره في بناء الهجمة.

ومن أشهر المدربين الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه البيانات لفهم تفاصيل دقيقة قد لا تُلاحظ بالعين المجردة بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، فعلى سبيل المثال، يمكن للنظام أن يحدد أن لاعباً معيناً يترك مساحة خلفه في أوقات محددة، أو أن آخر ينجح بنسبة أعلى في التمريرات تحت الضغط، ما يعني أن هذا التحليل لا يساعد فقط على تحسين الأداء، بل أيضاً في الوقاية من الإصابات عبر مراقبة الحمل البدني والإجهاد.

ونشرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريراً حول لاعبة غلاسكو سيتي، نيكول كوزلوفا، هدافة منتخب أوكرانيا للسيدات والتي نجحت في أن تتطور أداءها ومستواها باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ أكدت نيكول كوزلوفا، أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لجمع بيانات التتبع داخل المباريات، من خلال تسجيل معلومات عن كل لاعب داخل الملعب، سواء كان يملك الكرة أو لا، وقالت: "أستخدمه لرؤية الأشياء التي قمت بها بشكل جيد، والأشياء التي يمكنني تحسينها، ومتابعة أدائي طوال الموسم.

كما أنني شخصية تنافسية، وأرغب دائماً في أن أكون الأفضل في الدوري، لذلك أقارن نفسي باستمرار وأبحث عمّا يجب إضافته إلى أسلوبي من خلال هذه البيانات"، وأضافت" تشمل هذه البيانا: شكل الجسم أثناء اللعب وسرعة الحركة والتمركز داخل الملعب، وفي سن 13 أو 14 عامًا، كنت أعلم أن هذا ما أريد القيام به. كنت أرغب في الذهاب إلى الولايات المتحدة الأميركية، وقد زرت جامعة فيرجينيا تيك، حيث كان لديهم تخصص جديد يسمى "النمذجة الحاسوبية وتحليل البيانات".

وبعد تخرجها، حصلت على فرصة عمل جزئية مع شركة توليفي فوتبول السويدية، ولا تزال تعمل معهم منذ ثلاث سنوات، ويوضح هذا التقرير كيف أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية في تطوير أداء اللاعبين وتحليل المباريات، حيث لم يعد مجرد تقنية مساعدة، بل عنصرًا حاسمًا في تحسين المستوى الفردي والجماعي داخل كرة القدم الحديثة.

التنبؤ بنتائج المباريات.. ثورة في التوقعات؟

أحد أكثر الجوانب إثارة في استخدام الذكاء الاصطناعي هو قدرته على التنبؤ بنتائج المباريات، وتعتمد هذه الأنظمة على تحليل بيانات تاريخية ضخمة، تشمل نتائج سابقة، وأداء اللاعبين، وحالة الطقس، وحتى العامل الجماهيري، بل إنّ شركات تحليل رياضي شهيرة، مثل شركة أوبتا، طوّرت نماذج قادرة على إعطاء نسب احتمالية للفوز أو التعادل أو الخسارة، بناءً على معطيات دقيقة.

ورغم ذلك، فإن هذه التوقعات ليست تنبؤات مطلقة، بل سيناريوهات محتملة، فكما هو معروف، تبقى كرة القدم لعبة مليئة بالمفاجآت، وهو ما يجعلها فريدة مقارنة بالرياضات الأخرى، كما لم يعد اكتشاف المواهب يعتمد فقط على الكشافين التقليديين، بل باتت الأندية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل آلاف اللاعبين حول العالم، بحثاً عن المواصفات المثالية، والدليل أن هناك أنديةً مثل برينتفورد وبرايتون اشتهرت باستخدامه، إذ نجحت في التعاقد مع لاعبين مغمورين بأسعار منخفضة، قبل أن يتحولوا إلى نجوم. كما أصبح بإمكان الأجهزة الفنية دراسة الخصوم بشكل غير مسبوق، ذلك أنّ الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل أسلوب لعب أي فريق، وتحديد نقاط قوته وضعفه، واقتراح خطط تكتيكية مناسبة.

هل يقتل الذكاء الاصطناعي متعة كرة القدم؟

يملك الذكاء الاصطناعي العديد من الفوائد لرياضة كرة القدم، لكنّ السؤال الذي يطرحه البعض: هل يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى قتل روح اللعبة؟ يرى منتقدون أنّ كرة القدم ليست مجرد أرقام، بل هي لعبة تعتمد على الإبداع والعفوية، لكن الخوف يكمن في أن تتحول المباريات إلى "معادلات رياضية" تفقد عنصر المفاجأة.

في المقابل يؤكد المدافعون عن التكنولوجيا أنّ الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور الإنسان، بل يعززه، لأنّ القرار النهائي يبقى بيد المدرب واللاعب، في حين أن العاطفة والشغف يبقيان جزءاً لا يتجزأ من اللعبة. وسط كل ذلك، يواصل الذكاء الاصطناعي التوسع في عالم كرة القدم خلال السنوات المقبلة، إذ قد نشهد قريباً استخدامه في التحكيم، أو في تدريب اللاعبين بمحاكاة سيناريوهات حقيقية.