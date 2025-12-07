الدوسري عنوان نجاح المشاركة السعودية في كأس العرب بأرقام مميزة

- تألق سالم الدوسري، قائد منتخب السعودية، في كأس العرب "فيفا قطر 2025"، حيث ساهم بشكل كبير في تأهل السعودية إلى ربع النهائي بعد جولتين فقط، بصناعته أربعة أهداف وتسجيله هدفاً من أصل خمسة أهداف سجلها المنتخب. - في المباراة الأولى ضد عمان، صنع الدوسري هدفين، وفي المباراة الثانية ضد جزر القمر، أهدى زميله محمد كانو هدفين وسجل هدفاً بنفسه، مما ضمن للسعودية الانتصار والتأهل. - رغم الانتقادات السابقة، أثبت الدوسري أنه من أفضل اللاعبين العرب حالياً، ويعتبر مفتاح نجاحات السعودية في البطولة.

شهدت بداية كأس العرب "فيفا قطر 2025" تألقاً لافتاً لقائد منتخب السعودية، سالم الدوسري (34 عاماً)، الذي كان العنوان البارز في مشاركة "الأخضر" السعودي لحدّ الآن. وبعد مرور جولتين من المسابقة، تؤكد أرقام أفضل لاعب في آسيا أنه الأفضل حالياً، من خلال بصمته الكبيرة في وصول منتخب بلاده إلى النقطة السادسة وحصد العلامة الكاملة سريعاً، لتضمن السعودية بطاقة العبور رسمياً، وتكون أول منتخب يتأهل إلى ربع النهائي بفضل إضافة نجم نادي الهلال، الذي بات رقماً مهماً في حسابات الكرة السعودية.

وخلال المباراة الأولى أمام منتخب عمان، صنع الدوسري الهدف الأول الذي سجله فراس البريكان، وبعدما عادلت عمان النتيجة عاد النجم السعودي ليصنع الهدف الثاني الذي سجله صالح الشهري، ليقود منتخب بلاده إلى الفوز بنتيجة (2ـ1). وفي الجولة الثانية، أهدى قائد السعودية زميله محمد كانو ثنائية بـ"أسيست" أول في آخر أول 45 دقيقة من اللعب، وعاد ليهديه هدفاً ثانياً في بداية الشوط الثاني. وعندما عاد منتخب حزر القمر مقلصاً الفارق، تولى الدوسري بنفسه هذه المرة حسم النتيجة بتسجل الهدف الثالث الذي أمّن للسعودية الانتصار (3ـ1) وبالتالي ضمان التأهل رسمياً.

وسجلت السعودية خمسة أهداف بعد مرور مباراتين، صنع منها الدوسري أربعة وسجل هدفاً، وبالتالي كان مساهماً في كل أهداف منتخب بلاده لحدّ الآن، وهو إنجاز مهم للغاية يكشف قيمته في نتائج "الخضر"، رغم أنه واجه انتقادات في فترة سابقة بسبب إهدار ركلات الجزاء. كما أن هذه البصمة تُثبت أن الدوسري من بين أفضل اللاعبين العرب حالياً، وسيكون كلمة السرّ في نجاحات السعودية في حال تابع "الأخضر" تقدمه في البطولة إلى أدوار متقدمة.