الدوسري عنوان نجاح المشاركة السعودية في كأس العرب بأرقام مميزة

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
07 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:09 (توقيت القدس)
الدوسري على استاد البيت، 5 ديسمبر 2025 في الخور (توليو بوليا/Getty)
الدوسري على استاد البيت، 5 ديسمبر 2025 في الخور (توليو بوليا/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تألق سالم الدوسري، قائد منتخب السعودية، في كأس العرب "فيفا قطر 2025"، حيث ساهم بشكل كبير في تأهل السعودية إلى ربع النهائي بعد جولتين فقط، بصناعته أربعة أهداف وتسجيله هدفاً من أصل خمسة أهداف سجلها المنتخب.
- في المباراة الأولى ضد عمان، صنع الدوسري هدفين، وفي المباراة الثانية ضد جزر القمر، أهدى زميله محمد كانو هدفين وسجل هدفاً بنفسه، مما ضمن للسعودية الانتصار والتأهل.
- رغم الانتقادات السابقة، أثبت الدوسري أنه من أفضل اللاعبين العرب حالياً، ويعتبر مفتاح نجاحات السعودية في البطولة.

شهدت بداية كأس العرب "فيفا قطر 2025" تألقاً لافتاً لقائد منتخب السعودية، سالم الدوسري (34 عاماً)، الذي كان العنوان البارز في مشاركة "الأخضر" السعودي لحدّ الآن. وبعد مرور جولتين من المسابقة، تؤكد أرقام أفضل لاعب في آسيا أنه الأفضل حالياً، من خلال بصمته الكبيرة في وصول منتخب بلاده إلى النقطة السادسة وحصد العلامة الكاملة سريعاً، لتضمن السعودية بطاقة العبور رسمياً، وتكون أول منتخب يتأهل إلى ربع النهائي بفضل إضافة نجم نادي الهلال، الذي بات رقماً مهماً في حسابات الكرة السعودية.

وخلال المباراة الأولى أمام منتخب عمان، صنع الدوسري الهدف الأول الذي سجله فراس البريكان، وبعدما عادلت عمان النتيجة عاد النجم السعودي ليصنع الهدف الثاني الذي سجله صالح الشهري، ليقود منتخب بلاده إلى الفوز بنتيجة (2ـ1). وفي الجولة الثانية، أهدى قائد السعودية زميله محمد كانو ثنائية بـ"أسيست" أول في آخر أول 45 دقيقة من اللعب، وعاد ليهديه هدفاً ثانياً في بداية الشوط الثاني. وعندما عاد منتخب حزر القمر مقلصاً الفارق، تولى الدوسري بنفسه هذه المرة حسم النتيجة بتسجل الهدف الثالث الذي أمّن للسعودية الانتصار (3ـ1) وبالتالي ضمان التأهل رسمياً.

منتخب تونس في ملعب لوسيل المونديال في الدوحة، 4 ديسمبر 2025 (Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

نجم منتخب تونس يُغادر كأس العرب... لهذا السبب

وسجلت السعودية خمسة أهداف بعد مرور مباراتين، صنع منها الدوسري أربعة وسجل هدفاً، وبالتالي كان مساهماً في كل أهداف منتخب بلاده لحدّ الآن، وهو إنجاز مهم للغاية يكشف قيمته في نتائج "الخضر"، رغم أنه واجه انتقادات في فترة سابقة بسبب إهدار ركلات الجزاء. كما أن هذه البصمة تُثبت أن الدوسري من بين أفضل اللاعبين العرب حالياً، وسيكون كلمة السرّ في نجاحات السعودية في حال تابع "الأخضر" تقدمه في البطولة إلى أدوار متقدمة.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
إيهاب أبو الجزر مدرب فلسطين ووالدته في غزة (العربي الجديد، Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

والدة إيهاب أبو جزر: أدعي له من الخيمة لأنه رفع رأسنا

جدول مباريات بطولة كأس العالم 2026 الذي كشف عنه فيفا، 6 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

مواعيد مباريات العرب في مونديال 2026 والملاعب المستضيفة

راية ركنية تحمل شعار برشلونة ملعب لويس كومبانيس، 30 أبريل 2025 (نيكولو كامبو/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

برشلونة يقترب خطوة حاسمة من التعاقد مع موهبة الأهلي المصري