الدوسري الأفضل في آسيا.. منافسة أساطير السعودية بعطاء تحدى به النجوم

- سالم الدوسري، نجم كرة القدم السعودي، بدأ مسيرته مع الهلال وحقق نجاحات محلية ودولية، منها المشاركة في كأس العالم 2018 و2022، وقيادة المنتخب السعودي في البطولات الكبرى. - تجربة الدوسري الاحترافية في الدوري الإسباني مع فياريال، رغم قصرها، أظهرت قدرته على اللعب في مستويات عالية، مما جعله منافساً لأساطير الكرة السعودية. - تألق الدوسري في البطولات الدولية، مثل تسجيله هدفاً تاريخياً ضد الأرجنتين في مونديال 2022، قاده للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2022.

تختلف مسيرة سالم الدوسري (34 عاماً)، نسبياً عن مشوار معظم نجوم كرة القدم السعودية، بما أن نجوميته الحقيقية كانت من خلال خوض تجربة احترافية في الدوري الإسباني من بوابة فريق فياريال، ولم يحقق خلالها لاعب الهلال حالياً مكاسب كبيرة، حيث شارك في مباراة واحدة كانت في ختام الدوري أمام ريال مدريد، ولكن التجربة على قصرها كشفت عن قدرته على اللعب في مستوى عالٍ باعتبار أن الانضمام إلى فريق من "الليغا" ليس أمراً سهلاً على أي لاعب، والنجاحات التي حققها في السنوات الأخيرة تجعله منافساً قوياً لأساطير كرة القدم السعودية.

فالدوسري الذي بدأت مسيرته في شبان نادي الشباب السعودي، وخاض تجربة مع شبان الفيصلي، رصده الهلال الذي راهن عليه ومنحه فرصة الظهور مع الفريق الأول للمرة الأولى في موسم 2011ـ2012، لتنطلق معها رحلة طويلة حقق خلالها عديد المكاسب فردياً وجماعياً، وكان حاضراً في أفضل المحطات التي مرّت بها كرة القدم السعودية، عبر المشاركة مرّتين في كأس العالم في نسختي 2018 و2022 ويستعد للمشاركة في النسخة المقبلة في الولايات المتحدة الأميركية، بما أنه قائد المنتخب ولاعب مهم في حسابات المدرب الفرنسي هيرفي رينار. وقد كانت بداية الدوسري أساسياً مع نادي الهلال من الباب الكبير، بما أنه أول لقاء له كان ضد الأهلي وحقق خلاله الفريق انتصاراً، ليواصل بعدها التألق بشكل متواصل، ما قاده إلى خوض تجربة مع فياريال في عام 2018، وعاد بعدها ليكتب التاريخ مع الهلال وحصد الكثير من الألقاب والتتويجات، مثل لقب الدوري السعودي في سبع مرات، دوري أبطال آسيا في مرّتين. ورغم كثرة النجوم الأجانب في الدوري المحلي، فإن الدوسري نجح في منافستهم وظهر بمستوى أفضل اللاعبين الذين تعاقدوا مع الفريق السعودي.

وأما مسيرة الدوسري دولياً، فانطلقت في تصفيات كأس 2014، بعد أن منحه المدرب الهولندي فرانك ريكارد، الفرصة للمرة الأولى، حيث كان دائماً حاضراً مع منتخب بلاده في عديد المناسبات، وأهمها مونديال قطر 2022، عندما سجل هدف الانتصار التاريخي في مرمى منتخب الأرجنتين، ليلحق بمنتخب "التانغو" خسارته الوحيدة قبل أن يحصد اللقب في نهاية المسابقة، وقد سجل الدوسري هدفاً ثانياً أمام المكسيك في النسخة نفسها، وهو تألق قاد اللاعب السعودي إلى الحصول على لقب أفضل لاعب في آسيا للمرة الأولى في مسيرته في عام 2022.

ورغم أن الدوسري لم يُحقق ألقاباً مع فريقه الذي فقد السيطرة محلياً، وفشل في الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2025، إلا أنه كان حاضراً في أهم حدثين. في البداية كان نجماً مع نادي الهلال في كأس العالم للأندية التي شهدت وصول الفريق السعودي إلى الدور ربع النهائي في إنجاز تاريخي للكرة السعودية والعربية، قبل أن يُساهم في تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم بعد مشوار صعب، ولكنه انتهى بطريقة مثالية وكانت خبرة الدوسري مهمة لتخطي عقبة منتخب العراق في اللقاء الأصعب الذي خاضه منتخب بلاده في المواسم الأخيرة، ليتمكن في النهاية من حصد جهده وتعبه، عبر نيله جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا.