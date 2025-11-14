- انطلقت اليوم منافسات دور الـ32 من مونديال الناشئين في قطر، حيث تأهلت منتخبات مصر وتونس والمغرب للأدوار الإقصائية، بينما خرجت قطر والإمارات والسعودية من الدور الأول. - يواجه منتخب مصر سويسرا اليوم، والفائز يلتقي المنتصر من لقاء أيرلندا وكندا، بينما يلتقي المغرب مع الولايات المتحدة، والفائز يواجه زامبيا أو مالي. - شهد دور المجموعات 72 مباراة و250 هدفًا، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، مقارنة بكأس العالم 2022 التي شهدت 64 مباراة.

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات دور الـ32 من مونديال الناشئين الذي يقام في دولة قطر، ويستمر حتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. واختتمت منافسات الدور الأول، حيث تأهلت ثلاثة منتخبات عربية، مصر وتونس والمغرب، إلى الأدوار الإقصائية، بينما ودّعت منتخبات قطر والإمارات والسعودية البطولة من الدور الأول، بعدما فقدت فرصة التأهل إلى دور الـ32 سواء مباشرة باحتلال المركزين الأول أو الثاني، أو ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في مواجهة سويسرا، وهي المباراة التي تقام اليوم الجمعة (الساعة 3 مساء بتوقيت القدس المحتلة)، إذ يلتقي الفائز منهما المنتصر من لقاء أيرلندا ضد كندا. ويضم هذا المسار أيضاً مواجهتين من العيار الثقيل، وهما الأرجنتين ضد المكسيك، في "ديربي" لاتيني، يتأهل الفائز به لمواجهة الفائز من مواجهة أوروبية قوية بين البرتغال وبلجيكا، والتي تقام اليوم أيضاً. وفي الإطار نفسه، يلتقي منتخب المغرب مع الولايات المتحدة الأميركية عند الساعة 5:45 مساء بتوقيت القدس المحتلة، والفائز منهما يصعد لمواجهة زامبيا أو مالي.

وبلغ منتخب مصر الدور الثاني للبطولة، رغم خسارته أمام إنكلترا، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الختامية، من دور المجموعات في مونديال الناشئين. وتجمّد رصيد مصر عند النقطة الرابعة، ليضمن الصعود أفضل ثالث. وجاء ترتيب المجموعة كالتالي: فنزويلا في المركز الأول برصيد 7 نقاط، ثم المنتخب الإنكليزي برصيد 6 نقاط، والمنتخب المصري في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والأخير منتخب هايتي بدون نقاط. وهي الحال نفسها بالنسبة لمنتخب المغرب، الذي استفاد كثيراً من فوز سويسرا على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل أفضل ثالث عن المجموعة الثانية، خلف اليابان والبرتغال.

وشهد دور المجموعات من مونديال الناشئين 2025، 72 مباراة متتالية أقيمت خلال تسعة أيام، في سابقة تعد الأولى من نوعها في أي بطولة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكذلك مقارنة بكأس العالم "قطر 2022"، التي شهدت 64 مباراة على مدار 29 يوماً. وجرى خلال دور المجموعات تسجيل 250 هدفاً، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها بطولة كأس العالم تحت 17 سنة حاجز الـ200 هدف في تاريخ البطولة.