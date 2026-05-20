الدوري المصري في جولة الحسم: حسابات معقدة وثلاثي ينافس على التتويج

- يتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 53 نقطة ويحتاج إلى نقطة واحدة للتتويج باللقب للمرة الـ15، بينما يواجه سيراميكا كليوباترا بعد خسارته في كأس الكونفيدرالية الأفريقية. - بيراميدز يسعى لتحقيق لقبه الأول في الدوري، ويحتاج للفوز على سموحة وخسارة الزمالك، مع التركيز على تأمين الوصافة لضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا. - الأهلي يواجه المصري في مهمة معقدة، حيث يحتاج للفوز مع تعثر الزمالك وبيراميدز لضمان التتويج أو التأهل لدوري الأبطال، مما يجعل فرصه صعبة.

تُختتم اليوم الأربعاء، منافسات الدوري المصري لكرة القدم، بإقامة مباريات الأسبوع الأخير، وخلاله سيكون التنافس ثلاثياً من أجل التتويج والتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا بين أندية الزمالك وبيرامديز والأهلي، بفرص متفاوتة في حصد اللقب والتأهل إلى المسابقة الأفريقية الأهم، وسط الكثير من الحسابات التي تحدد الترتيب النهائي. ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة، وبعده بيرامديز في الوصافة برصيد 51 نقطة، والأهلي ثالثاً برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى نقطة التعادل حتى يتوج بطلاً لمسابقة الدوري المصري للمرة الـ15 في مسيرته والأولى منذ موسم 2021ـ2022، كما أن العديد من الحسابات الأخرى تخدم الفريق في صراعه، منها فشل منافسيه في الانتصار خلال هذه الجولة. وبعد أيام من خسارة كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة، سيواجه الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا من أجل إسعاد جماهيره بعد موسم مثير.

ويأمل بيرامديز حصد لقب الدوري للمرة الأولى في مسيرته، ويحتاج لتحقيق ذلك إلى الانتصار على سموحة، مقابل خسارة الزمالك، وتبدو المهمة صعبة بلا شك، ولهذا فإن الفريق سيحاول تأمين الوصافة، من أجل المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بعد أن فقد لقبه وودع المسابقة في الموسم الحالي منذ ربع النهائي أمام الجيش الملكي المغربي. وفي حال خسارته، فإن بيراميدز سينتظر تعثّر الأهلي من أجل المحافظة على الوصافة وإنقاذ الموسم.

وتبدو مهمة نادي "القرن في أفريقيا" الأكثر تعقيداً، فخلال مواجهة المصري، قد لا يكون الانتصار كافياً للأهلي من أجل التتويج باللقب أو التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا، فحتى يضمن الحصول على اللقب سيكون في حاجة إلى هزيمة الزمالك وتعادل بيراميدز، وواقعياً تبدو فرص الأهلي في إكمال الموسم بين الثنائي الأول في الترتيب شديدة التعقيد، وقد يغيب عن دوري الأبطال الموسم المقبل.