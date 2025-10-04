الدوري المصري: الأهلي للاقتراب من الصدارة والزمالك للتعويض

- يسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه على الزمالك (2-1) في الجولة الماضية، حيث يواجه كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة، رغم الغيابات البارزة مثل إمام عاشور وأشرف داري. - الزمالك، الذي يتصدر الترتيب بـ17 نقطة، يواجه غزل المحلة لتعويض خسارته أمام الأهلي وتعادله مع الجونة، وسط ضغوط متزايدة على مدربه يانيك فيريرا. - كهرباء الإسماعيلية، الوافد الجديد، يحتل المركز الـ17 بعد تحقيقه أول فوزين في تاريخه، ويستعد لمواجهة الأهلي في أول لقاء رسمي بين الفريقين.

يسعى نادي الأهلي لمواصلة سلسلة النتائج المُميزة بعد التفوق في مواجهة القمة على منافسه نادي الزمالك في الجولة الماضية، وذلك حين يواجه الوافد الجديد إلى بطولة الدوري المصري، كهرباء الإسماعيلية، السبت، ضمن الجولة العاشرة من المنافسة، في وقت يسعى نادي الزمالك لتعويض خيبة الأمل التي تعرض لها في الجولة الماضية. وحقق الأهلي فوزاً مهماً على غريمه التقليدي الزمالك (2-1)، في الجولة الماضية، ليستعيد جزءاً كبيراً من الثقة المفقودة منذ بداية الموسم بسبب النتائج السيئة التي تسببت في رحيل مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو والاعتماد على عماد النحاس مدرباً مؤقتاً. ومنذ توليه المهمة قاد النحاس الأهلي لثلاثة انتصارات وتعادل ارتقى بها للمركز الثالث برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، ومع خوض الفريق الأحمر لمباراة أقل.

ويدخل الأهلي مباراة كهرباء الإسماعيلية، التي تقام في ملعب الجبل الأخضر في القاهرة، بمعنويات عالية بعد الفوز على الزمالك، ويأمل مواصلة الانتصارات للاقتراب أكثر من صدارة الترتيب التي غاب عنها منذ بداية الموسم، لكن الفريق الأحمر يواجه عدداً من الغيابات بسبب الإصابات التي ضربت أبرز نجومه، وعلى رأسهم إمام عاشور والمغربي أشرف داري ومحمد شكري وكريم فؤاد، وكان طاهر محمد طاهر والسلوفيني نيتش غراديشار أحدث المنضمين لقائمة المصابين، فيما قد يعود أحمد سيد "زيزو" ومحمد مجدي "أفشه" لقائمة الفريق التي يغيب عنها هدافه المتألق في المباريات الأخيرة محمود حسن "تريزيغيه" للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتُعد هذه المباراة المواجهة الرسمية الأولى بين ناديي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية الذي يلعب موسمه الأول في بطولة الدوري الممتاز بعد صعوده من القسم الثاني. وبعد بداية متذبذبة، نجح كهرباء الإسماعيلية في تحقيق أول فوزين في تاريخه حين تغلب على الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في آخر جولتين، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط يحتل بها المركز الـ17.

في المقابل، يستقبل الزمالك غزل المحلة في مباراة تقام في وقت سابق من السبت على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على أمل استعادة الثقة وتحقيق فوز يعزز به موقعه في صدارة الترتيب التي يحتلها برصيد 17 نقطة، وجاءت الخسارة أمام الأهلي في الجولة الأخيرة ومن قبلها التعادل مع الجونة في الجولة السابقة لتزيد من الشكوك عند الجماهير البيضاء في قدرة الفريق على مواصلة احتلال الصدارة في الطريق نحو استعادة اللقب الغائب منذ ثلاثة مواسم.

وزادت الخسارة في مباراة القمة من الضغوط التي يتعرض لها مدرب الزمالك البلجيكي يانيك فيريرا في الآونة الأخيرة، إذ تصاعدت الأصوات التي تطالب برحيله عن قيادة الفريق الأبيض، وهو الأمر الذي ربما يصبح أقرب إذا تعثر الفريق من جديد أمام غزل المحلة السبت، ويغيب عن الزمالك مهاجمه الفلسطيني عدي الدباغ الذي تعرض للإصابة في مباراة الأهلي، كما يغيب صانع الألعاب المخضرم عبد الله السعيد للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.