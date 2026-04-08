تقرر تأجيل لقاء الدوحة لألعاب القوى، ضمن الدوري الماسي لمدة ستة أسابيع، على أن يقام في 19 يونيو/حزيران المقبل، بدلاً من موعده السابق، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلن المنظمون، اليوم الأربعاء.

وكان منظمو الدوري الماسي قد أكدوا في وقت سابق، أن الجولة الافتتاحية من سلسلة هذا العام ستقام في موعدها المقرر في 8 مايو/أيار، قبل أن يقرروا الآن تأجيل الحدث. وجاء في البيان الرسمي: "حرصاً على سلامة الرياضيين والجماهير، تقرر الآن تأجيل الملتقى. وفي حال سمحت الظروف، سيُقام في 19 يونيو"، كما تقرر نقل المنافسات من نادي قطر الرياضي إلى استاد خليفة الدولي، تحسباً لارتفاع درجات الحرارة. وكان استاد خليفة، المزوّد بنظام للتحكم في درجة الحرارة، قد استضاف بطولة العالم لألعاب القوى عام 2019، ومباريات من كأس العالم لكرة القدم 2022.

ويُعد الدوري الماسي سلسلة النخبة للقاءات ذات اليوم الواحد في ألعاب القوى، ويتضمن 15 لقاء في 13 دولة عبر أربع قارات مختلفة، وسيكون أول لقاء في الدوري الماسي هذا الموسم في شنغهاي في 16 مايو/أيار. وقد أرجئت أو ألغيت عدة أحداث رياضية كبرى في المنطقة بسبب الحرب، من بينها سباقا البحرين والسعودية ضمن بطولة العالم للفورمولا 1. وكان من المقرر إقامة السباقين في منتصف إبريل/نيسان قبل أن يلغيا. وفي كرة القدم، ألغي نهائي "فيناليسيما" الذي كان سيجمع بطل أوروبا إسبانيا وبطلة أميركا الجنوبية الأرجنتين في 27 مارس/آذار في قطر. كما أُرجئت جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية، التي كانت مقررة في 12 إبريل، إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني، في حين أُلغي أيضاً حدث من كأس العالم للجمباز كان مقرراً بالدوحة في إبريل.