الدوري اللبناني يعود رسمياً بعد توقف الحرب والموعد يُحدد لاحقاً

- أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عن استئناف بطولة الدوري اللبناني 2025-2026 بعد توقف الحرب وهدنة وقف إطلاق النار، مع إمكانية تمديد الهدنة. - ستنطلق بطولة الدرجة الأولى في 10 مايو، والدرجة الثانية في 15 مايو، والدرجة الثالثة في 20 مايو، مع تحديد الملاعب لاحقاً. - يتصدر نادي الأنصار الدوري برصيد 41 نقطة، يليه نادي جويا بـ32 نقطة، ثم النجمة والعهد بـ31 نقطة، والصفاء بـ26 نقطة، وهذه الأندية الأقرب للمنافسة على اللقب.

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عن عودة بطولة الدوري اللبناني 2025-2026 رسمياً، وذلك بعد توقف الحرب إثر هدنة وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، انطلاقاً من يوم 16 إبريل/ نيسان وحتى 26 منه، وهناك إمكانية لتمديد فترة وقف إطلاق النار لفترة أطول، يوم الخميس المقبل.

وأعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم في بيان رسمي، الثلاثاء، استئناف مباريات بطولة الدوري لموسم 2025-2026، وجاء في البيان الرسمي الذي نشره عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: "قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم استئناف بطولة الدوري اللبناني للدرجة الأولى في العاشر من مايو/أيار المقبل، وفق آلية جديدة، على أن تنطلق بطولة الدرجة الثانية في 15 مايو/أيار، وبطولة الدرجة الثالثة في 20 من الشهر نفسه، مع تحديد الملاعب من قبل الاتحاد".

وكان الاتحاد اللبناني لكرة القدم قد جمّد كافة نشاطات كرة القدم، ومن بينها بطولة الدوري اللبناني يوم 18 مارس/آذار الماضي، خلال الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله (بدأت يوم 2 مارس/آذار الماضي)، وذكر الاتحاد في بيان رسمي آنذاك: "قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم تجميد كافة النشاطات حتى نهاية شهر نيسان، على أن يُتخذ القرار المناسب حينها في ضوء المستجدات".

وعاد الاتحاد بعد ساعة تقريباً ونشر تعديل على بيانه الأول بخصوص موعد مباريات بطولة الدوري وذكر في البيان المُعدّل: "قرّر الاتحاد اللبناني لكرة القدم التريّث في موعد انطلاق البطولات، بانتظار تبلور الصورة العامة في الفترة المقبلة، على أن يُعاد تحديد المواعيد لاحقاً بما يتناسب مع الظروف"، وهو القرار الذي يعني أن عودة بطولة الدوري باتت قريبة ولكن من دون تحديد موعد مُحدد لإقامة المباريات.

ويتصدر نادي الأنصار بطولة الدوري اللبناني بعد 17 جولة برصيد 41 نقطة، وخلفه نادي جويا الذي حصد 32 نقطة مع مباراة أقل، في حين يحتل نادي النجمة المركز الثالث برصيد 31 نقطة مع مباراتين أقل، ثم نادي العهد الرابع برصيد 31 نقطة مع مباراة أقل، وخلفه نادي الصفاء الخامس برصيد 26 نقطة مع مباراة أقل، وهذه الأندية الخمسة هي الأقرب إلى مقاعد الرباعية المنافسة على اللقب.