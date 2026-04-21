الدوري اللبناني يعود رسمياً بعد توقف الحرب: موعد المباريات

- أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عن استئناف بطولة الدوري اللبناني 2025-2026 بعد توقف الحرب وهدنة وقف إطلاق النار، حيث ستبدأ المباريات في 10 مايو/أيار المقبل وفق آلية جديدة. - تم تجميد كافة نشاطات كرة القدم في لبنان منذ 18 مارس/آذار بسبب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، مع تأجيل القرار النهائي بشأن استئناف المباريات حتى نهاية أبريل/نيسان. - يتصدر نادي الأنصار الدوري برصيد 41 نقطة، يليه نادي جويا بـ32 نقطة، بينما تتنافس خمسة أندية على مقاعد الرباعية لتحديد البطل.

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عن عودة بطولة الدوري اللبناني 2025-2026 رسمياً، وذلك بعد توقف الحرب إثر هدنة وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، انطلاقاً من يوم 16 إبريل/ نيسان وحتى 26 منه، وهناك إمكانية لتمديد فترة وقف إطلاق النار لفترة أطول، يوم الخميس المقبل.

وأعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم في بيان رسمي، الثلاثاء، استئناف مباريات بطولة الدوري لموسم 2025-2026، وجاء في البيان الرسمي الذي نشره عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: "قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم استئناف بطولة الدوري اللبناني للدرجة الأولى في العاشر من مايو/أيار المقبل، وفق آلية جديدة، على أن تنطلق بطولة الدرجة الثانية في 15 مايو/أيار، وبطولة الدرجة الثالثة في 20 من الشهر نفسه، مع تحديد الملاعب من قبل الاتحاد".

وكان الاتحاد اللبناني لكرة القدم قد جمّد كافة نشاطات كرة القدم، ومن بينها بطولة الدوري اللبناني يوم 18 مارس/آذار الماضي، خلال الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله (بدأت يوم 2 مارس/آذار الماضي)، وذكر الاتحاد في بيان رسمي آنذاك: "قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم تجميد كافة النشاطات حتى نهاية شهر نيسان، على أن يُتخذ القرار المناسب حينها في ضوء المستجدات".

ولم يكشف الاتحاد اللبناني لكرة القدم عن الآلية التي ستُستأنف فيها المباريات، إذ قبل التوقف بسبب الحرب، كانت هناك أربع جولات متبقية من مرحلة الإياب، وبعدها يخوض أصحاب المراكز الأربعة الأولى دورة رباعية من أجل تحديد هوية البطل في النهاية، وفي حال متابعة نظام الدوري كما هو، فإن الموسم سيطول كثيراً حتى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، وعليه الجميع ينتظر قرار الاتحاد النهائي من أجل معرفة آلية متابعة بطولة الدوري.

ويتصدر نادي الأنصار بطولة الدوري اللبناني بعد 17 جولة برصيد 41 نقطة، وخلفه نادي جويا الذي حصد 32 نقطة مع مباراة أقل، في حين يحتل نادي النجمة المركز الثالث برصيد 31 نقطة مع مباراتين أقل، ثم نادي العهد الرابع برصيد 31 نقطة مع مباراة أقل، وخلفه نادي الصفاء الخامس برصيد 26 نقطة مع مباراة أقل، وهذه الأندية الخمسة هي الأقرب إلى مقاعد الرباعية المنافسة على اللقب.