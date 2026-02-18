الدوري اللبناني والمنافسة... لقب تحسمه النقاط وليس الأداء

- تقلبات الدوري اللبناني: يشهد الدوري اللبناني 2025-2026 تقلبات كبيرة بين الأندية، حيث يتصدر الأنصار برصيد 38 نقطة، رغم خسارته المفاجئة أمام الرياضي العباسية، مما أشعل المنافسة مع العهد والنجمة وجويا. - تذبذب مستوى الأندية: يعاني العهد من عدم استقرار في الأداء، بينما تراجع النجمة رغم تعاقداته القوية، ويكافح جويا الصاعد حديثاً للحفاظ على موقعه بين الأربعة الأوائل. - حسم اللقب بالنقاط: يبدو أن لقب الدوري سيُحسم بالنقاط وليس الأداء، حيث تعاني الأندية من تذبذب المستوى، مما يجعل المنافسة مفتوحة حتى النهاية.

تشهد منافسات بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم لموسم 2025-2026، تقلبات كبيرة بين الأندية المنافسة على اللقب، وذلك بسبب تذبذب المستوى كثيراً على أرض الملعب وصعوبة فرض فريق واحد نفسه بقوة بشخصية البطل حتى الآن.

يتصدر نادي الأنصار بطولة الدوري اللبناني حالياً برصيد 38 نقطة من 16 مباراة، بعدما حقق 12 فوزاً مقابل خسارتين وتعادلين، وكان بطل الموسم الماضي يملك فرصة ذهبية للوصول إلى 41 نقطة والابتعاد عن أبرز المنافسين: العهد والنجمة وجويا، بفارق نقاط كبير ومريح، إلا أنه تعرض لخسارة مفاجئة في افتتاح الجولة الـ16 أمام نادي الرياضي العباسية (2-1)، لتشتعل بطولة الدوري بكل قوة.

ويأتي خلف نادي الأنصار فريق العهد في الوصافة برصيد 30 نقطة (عشرة انتصارات مقابل خمس خسارات)، وهو الفريق الذي يُعاني من مشاكل كثيرة هذا الموسم ونتائجه كانت مترنحة كثيراً في 15 مباراة، إذ لم يكن هناك استقرار في النتائج والمستوى، فتارةً يظهر العهد وكأنه فريق قوي لن يُفرط باللقب بسهولة، وتارةً يظهر بمستوى هزيل ومتواضع ويخسر أمام الأندية الصغيرة.

أما النجمة الذي كان مرشحاً بقوة للمنافسة على اللقب هذا الموسم وخصوصاً بعد تعاقده مع المدرب التونسي راضي الجعايدي، قبل انطلاق الموسم الجديد، وتدعيم صفوفه بنجوم لبنانية وأجنبية مُميزة، فتراجع كثيراً في الفترة الأخيرة وخصوصاً في بداية مرحلة الإياب (خسارة وتعادلين)، ليصل إلى 28 نقطة في المركز الثالث من 14 مباراة، ما يعني أن فوزه في المباراتين القادمتين سيجعله يُقلص الفارق مع الأنصار المتصدر إلى أربع نقاط فقط ويعود إلى المنافسة.

ولكن نادي النجمة لم يُقنع أبداً جمهوره بشخصية البطل حتى الآن، فرغم البداية القوية وتحقيق الانتصارات المتتالية، أصبح حالياً يُنافس من أجل العودة إلى المنافسة بقوة وتقليص فارق النقاط مع الأنصار قبل فوات الأوان، خصوصاً أنه مع نهاية مرحلة الإياب، ستُحذف نصف نقاط كل فريق مُنافس على اللقب (تتأهل الأندية أصحاب أول أربعة مراكز في الترتيب)، ويلعب كل فريق مباراتي ذهاب وإياب من أجل تحديد هوية البطل.

في المقابل، تراجع نادي جويا أيضاً، وهو أحد المنافسين على اللقب والصاعدين حديثاً إلى الدرجة الأولى في الدوري اللبناني لكرة القدم، وبات في رصيده 26 نقطة من 14 مباراة في المركز الرابع، وفي حال فوزه في المباراتين القادمتين سيرفع رصيده إلى 32 نقطة تُقربه أكثر من العهد والنجمة والأنصار وتضعه في موقف جيد للتأهل إلى رباعية الأوائل للمنافسة على اللقب.

ولكن كان مُلفتاً معاناة نادي جويا من الحُمى نفسها التي عانت منها أندية الأنصار الأول والعهد الثاني والنجمة الثالث، والتي تمثلت بترنح وتذبذب المستوى بين جولة وأخرى، ما يجعل المنافسة على اللقب صعباً، ويبدو أنه ليس هناك فريق واحد يملك شخصية البطل هذا الموسم، وعليه فإن لقب الدوري اللبناني سيُحسم لمن يحصد نقاطاً أكثر وليس عن طريق الأداء، لأن الأداء يبدو مترنحاً بشكل كبير بين المنافسين بعد 16 جولة من الموسم.