الدوري اللبناني واستمرار الحرب.. فرضيات كثيرة ومصير مجهول

- تواجه بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم مصيراً مجهولاً بسبب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، مما أدى إلى تعليق المباريات وتوقف النشاطات الرياضية في البلاد، وسط فرضيات متعددة حول مستقبل الدوري. - الاتحاد اللبناني لكرة القدم لم يصدر أي بيانات جديدة بشأن استئناف الدوري، مع وجود احتمالات لاستئناف البطولة بعد انتهاء الحرب أو إلغاء الموسم إذا استمرت الحرب لأكثر من شهرين. - الأنصار يتصدر الدوري الحالي برصيد 41 نقطة، يليه جويا والنجمة والعهد، مع تعليق المباريات منذ بدء الحرب الأميركية-الإيرانية على إيران.

تواجه بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم مصيراً مجهولاً في الوقت الحالي بسبب استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله والتي اندلعت يوم الأحد الماضي، إذ تبرز إلى الواجهة الكثير من الفرضيات في ظل تعليق مباريات الدوري بشكل رسمي وتوقف كل النشاطات الرياضية في البلاد.

وكان الاتحاد اللبناني لكرة القدم أعلن قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله، تعليق بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم حتى إشعار آخر، وتحديداً منذ بدء الحرب الأميركية-الإيرانية على إيران، وذلك حرصاً على سلامة اللاعبين والأندية من الخطر الذي قد يتعرضون له، خصوصاً أن إيران كانت تقصف إسرائيل وهناك تهديدات بسبب عبور الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.

وفي وقت لم يصدر الاتحاد اللبناني لكرة القدم أي بيانات رسمية جديدة بخصوص بطولة الدوري اللبناني نظراً إلى استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله، تواصل العربي الجديد مع عضو بارز في الاتحاد اللبناني لكرة القدم رفض ذكر اسمه، والذي أشار إلى أن الفرضيات كثيرة في الوقت الحالي ولكن من شبه المستحيل حسم أي موقف بخصوص استئناف الدوري بعد الحرب أو إلغاء الموسم الكروي.

ووفقاً للمعلومات الخاصة التي حصل عليها "العربي الجديد" فإن الفرضيات كثيرة حالياً، منها استئناف بطولة الدوري مباشرةً بعد نهاية الحرب وحتى لو انتهت بعد حوالي شهر من الآن، كما تبرز فرضية إلغاء الموسم الكروي في حال استمرت الحرب لأكثر من شهرين، إذ سيكون من الصعب جداً إعادة جدولة مباريات الدوري بسبب الضغط الكبير الذي سينتج عنه.

وكان الاتحاد اللبناني لكرة القدم علقّ مباريات بطولة الدوري اللبناني في موسم 2024-2025، عندما اندلعت الحرب الأولى بين إسرائيل وحزب الله واستمرت لأكثر من شهرين (66 يوماً) بين شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2025، وعاد واستأنف مباريات الدوري مباشرةً في شهر يناير/كانون الثاني 2026، بعدما أفسح المجال أمام الأندية حوالي شهر كامل للتحضير للانطلاق من جديد.

يُذكر أن الأنصار يتصدر بطولة الدوري اللبناني للموسم الحالي 2025-2026، إذ جمع حتى الآن 41 نقطة من 13 فوزاً وتعادلين وخسارتين من 17 مباراة، في حين يحتل نادي جويا المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 16 مباراة، أما صاحب المركز الثالث فهو النجمة برصيد 31 نقطة من 15 مباراة، في حين يحتل نادي العهد المركز الرابع برصيد 31 نقطة.