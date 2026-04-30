- الاتحاد اللبناني لكرة القدم أصدر قراراً باستئناف الدوري اللبناني خلال هدنة الحرب بين حزب الله وإسرائيل، لكنه تراجع سريعاً بسبب عدم الحصول على الاستثناءات الأمنية والسياسية اللازمة. - الأزمة تتفاقم مع استمرار الحرب، والاتحاد اللبناني يواجه خيارات محدودة، منها تتويج نادي الأنصار بطلاً للدوري أو إلغاء الموسم بالكامل، معتمدًا على نتائج الموسم الماضي. - القرار النهائي بشأن استئناف الدوري يعتمد على تطورات الحرب والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مما يضع الاتحاد أمام تحديات كبيرة لإرضاء الأندية المشاركة.

أصدر الاتحاد اللبناني لكرة القدم قبل أسبوع قراراً أشار فيه إلى استئناف مباريات بطولة الدوري اللبناني في ظل هدنة الحرب بين حزب الله وإسرائيل رغم كل الخروقات المستمرة من الجيش الإسرائيلي عبر القصف في جنوب لبنان وبعض مناطق البقاع، إلا أن الاتحاد سرعان ما تراجع عن القرار بعد ساعتين فقط مؤكداً أنه سيتم التريث قبل تحديد موعد عودة المباريات رسمياً.

وبعد إصدار قرار العودة الغامض الذي أصبح قراراً مُلغىً بشكل كبير بعد إعلان الاتحاد اللبناني لكرة القدم التريث في قرار العودة رسمياً، يبدو أن الاتحاد اللبناني فشل في الحصول على الاستثناءات الأمنية والسياسية لاستئناف مباريات بطولة الدوري اللبناني، وهو ما دفعه إلى إعلان التريث في عودة البطولة بعد التوقف بسبب الحرب منذ 2 مارس/آذار الماضي.

وفي ظل رفض الاتحاد اللبناني لكرة القدم اتخاذ القرار النهائي بشأن استئناف ما تبقى من مباريات بطولة الدوري اللبناني، يبدو أن الأزمة ستتفاقم في الأيام المقبلة، خصوصاً مع استمرار الحرب على جنوب لبنان واستمرار قصف العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت، بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من أجل إنهاء الحرب بشكل نهائي.

ومع مرور الأيام والأسابيع، سيكون الاتحاد اللبناني أمام خيارات محدودة من أجل الخروج بقرار يرضي جميع الأندية المشاركة في بطولة الدوري اللبناني، خصوصاً الأندية المنافسة بشكل مباشر على اللقب، إذ إن الاتحاد اللبناني وضع بنداً في جلسته التنفيذية يوم 27 أغسطس/آب 2024، يقضي بصلاحية الاتحاد بتحديد المراكز النهائية لبطولة الدوري أو تحديد هوية البطل الذي يحتل المركز الأول، وذلك في حالة الظروف القاهرة التي تمنع استكمال بطولة الدوري، تماماً مثلما حصل خلال الحرب الأولى في عام 2024، ومثلما يحصل حالياً في الحرب الثانية التي اندلعت في عام 2026.

ويعني هذا الأمر أن الاتحاد اللبناني لكرة القدم يملك كامل الصلاحية لتتويج نادي الأنصار بطلاً للدوري كونه يتصدر الترتيب برصيد 41 نقطة من 17 مباراة قبل اندلاع الحرب، في وقت يأتي خلفه نادي الجية وصيفاً برصيد 32 نقطة من 16 مباراة، ثم نادي النجمة صاحب المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 15 مباراة، أما نادي العهد فيحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة.

أما الخيار الثاني الذي يمكن أن تنتهي به الأمور في موسم 2025-2026، فهو إلغاء الموسم الكروي بالكامل وعدم تتويج أي فريق واعتماد نتائج الموسم الماضي، من أجل تحديد هوية المتأهل إلى بطولة كأس التحدي الآسيوي في موسم 2026-2027، وعلى الجميع انتظار ما سيقرره الاتحاد اللبناني في الفترة المقبلة وهو ما ستحدده بشكل كبير الحرب الحالية.