- تشهد الجولة الـ11 من الدوري القطري لكرة القدم مواجهات حاسمة، حيث يلتقي العربي والريان في قمة مرتقبة، بينما يواجه السد اختباراً صعباً أمام الشمال، مع سعي الأندية لتحقيق انتصارات مهمة. - يسعى العربي لمواصلة انتصاراته رغم إصابة يزن النعيمات، بينما يطمح الريان لتحقيق فوزه الثالث توالياً، في حين يأمل السد في الدفاع عن لقبه بعد فوزه على السيلية. - يواجه السيلية تحدياً أمام الوكرة لتصحيح مساره، بينما يسعى الوكرة للتقدم في الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط.

تشهد منافسات بطولة الدوري القطري لكرة القدم قمة مرتقبة بين العربي والريان في الجولة الـ11، التي تشهد خوض نادي السد اختباراً صعباً أمام نادي الشمال صاحب الوصافة في موسم 2025-2026، إذ تسعى الأندية لتحقيق انتصارات مهمة.

ويأمل نادي العربي مواصلة الصحوة بتحقيق الانتصار الخامس توالياً للتقدم أكثر نحو مراكز المقدمة، رغم تعرضه لضربة قوية بإصابة الدولي الأردني يزن النعيمات خلال بطولة كأس العرب. ويأمل فريق المدرب الروماني، كوزمين كونترا، النسج على المنوال نفسه، بعدما تمكن المدرب الذي تسلم المهمة في المرحلة السابعة، من حصد أربعة انتصارات متتالية، فيما يسعى نادي الريان، ثالث الترتيب برصيد 19 نقطة، لمواصلة التوهج بتحقيق الانتصار الثالث توالياً، إذ سيكون أمام تحد كبير.

ويأمل نادي السد، صاحب المركز الرابع، مواصلة حملة الدفاع عن اللقب، عندما يخوض اختباراً صعباً أمام الشمال، الاثنين المقبل، بعد فوز مقنع على السيلية في أول مهمة للمدرب لإيطالي، روبرتو مانشيني. ويريد الشمال نسخ الصورة الرائعة التي قدمها في آخر مباراتين أمام أم صلال والشحانية عندما حصد انتصارين وصل بهما إلى المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري القطري لهذا الموسم.

في المقابل، يأمل السيلية تصويب المسار بعد خسارته الماضية أمام السد، عندما يواجه الوكرة في مواجهة صعبة ومُنتظرة، إذ يحتاج الوكرة للفوز من أجل التقدم في الترتيب والبقاء على مسافة قريبة من الكبار، فيما يسعى نادي السيلية لحصد ثلاث نقاط تُبعده عن مراكز الهبوط في جدول الترتيب.