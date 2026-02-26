الدوري القطري.. السد يهزم الدحيل وفوزٌ مهم للغرافة أمام الريان

- انتصار السد وتعزيز الصدارة: حسم نادي السد قمة الدوري القطري بفوزه على الدحيل 3-1، محققًا انتصاره التاسع تواليًا ورفع رصيده إلى 38 نقطة، مما يعزز صدارته ويقربه من الحفاظ على اللقب. - مباراة مثيرة بين الغرافة والريان: شهدت المواجهة بين الغرافة والريان إثارة كبيرة، حيث انتهت بفوز الغرافة 3-2، مع تألق اللاعبين الإسبانيين رودريغو مورينو وخوسيلو. - تراجع الدحيل: تجمد رصيد الدحيل عند 21 نقطة في المركز الثامن، مما يعقد مهمته في الدوري ويجعل موسمه للنسيان.

حسم نادي السد قمة الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري القطري لكرة القدم (دوري نجوم بنك الدوحة)، بفوزه على نظيره الدحيل، اليوم الخميس، على استاد عبد الله بن خليفة، بعد انتصاره بنتيجة 3-1 في الوقت الذي انتهت فيه القمة الأخيرة بين الغرافة والريان بنتيجة 3-2 في لقاءٍ مثير ونديّ شهد طرد اللاعب القطري سيف الدين فضل الله.

وجاء انتصار السد على الدحيل بثلاثة أهداف لواحد، رغم أن الأخير كان قد افتتح باب التسجيل في الدقيقة الـ47 عن طريق اللاعب إدميلسون جونيور، لكن فريق المدرب الجزائري جمال بلماضي فشل في الحفاظ على تقدّمه، إذ قلب لاعبو المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني الطاولة عن طريق المدافع يوسف أيمن عن طريق الخطأ في الدقيقة الـ52، قبل أن يضيف اللاعب الإسباني رافا موخيكا الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط، لينهي بعدها البرازيلي جيوفاني هنريك المواجهة رسمياً بهدفٍ ثالث وأخير في الدقيقة الـ83.

وحقق السد فوزه التاسع توالياً ليرفع رصيده إلى النقطة 38 معززاً صدارته جدول الترتيب، ليقترب أكثر من الحفاظ على اللقب، في حين تعقّدت مهمة الدحيل أكثر، بعدما تجمّد رصيده عند حاجز الـ21 نقطة في المركز الثامن، في موسم للنسيان بالنسبة لزملاء مهاجم ميلان السابق، البولندي كريستوف بياتيك.

وفي المواجهة الثانية القوية استطاع الغرافة تحقيق انتصار ثمين على حساب الريان، بنتيجة 3-2، بعدما افتتح الإسباني رودريغو مورينو باب التسجيل عند الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول لكن هذا التقدّم لم يستمرّ خلال الحصة الثانية، حين أدرك التونسي فرجاني ساسي التعادل في الدقيقة الـ57، قبل أن يضيف القطري عمرو سراج الهدف الثاني، ثم الإسباني خوسيلو الهدف الثالث في الدقيقة الـ84، في حين أن هدف البرازيلي رودريغو غيديس في الدقيقة الـ91 من علامة الجزاء لم يكن كافياً لحصد النقاط، ليتجمّد رصيد الفريق عند 28 نقطة مقابل 34 للغرافة.