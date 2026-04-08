الدوري القطري: السد للاقتراب من اللقب والشمال لكتابة التاريخ

تنطلق اليوم الأربعاء، ست مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين، وقبل الأخيرة من الدوري القطري لكرة القدم، حيث تُلعب المواجهات الست في توقيت واحد (السادسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة والدوحة)، وسط صراع محتدم على مختلف الجبهات، سواء على اللقب أو المراكز الأربعة الأولى، أو الهروب من المباراة الفاصلة والهبوط.

وقررت مؤسسة دوري نجوم قطر، إقامة مباريات الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة في توقيت موحد، من أجل تحقيق عدالة المنافسة، في ظل تداخل نتائج الفرق وتأثيرها المباشر على ملامح المنافسة في مختلف مراكز الترتيب، فيما تتجه الأنظار نحو سباق اللقب الذي يزداد اشتعالاً بين متصدر الدوري القطري نادي السد ومطارده الشمال، في ظل فارق نقطتين فقط لصالح السد، مع أفضلية نسبية للشمال الذي لا يزال يحتفظ بمباراة مؤجلة منذ الجولة الـ 17 أمام نادي قطر. ووفقاً لنظام الدوري في قطر، يهبط صاحب المركز الأخير مباشرة إلى الدرجة الثانية، في حين يخوض صاحب المركز 11 وقبل الأخير، مباراة فاصلة مع وصيف دوري الدرجة الثانية، من أجل مقعد في الدرجة الأولى.

السد لمواصلة صدارة الدوري القطري

يلتقي السد صاحب ريادة جدول الترتيب برصيد 39 مع السيلية على استاد البيت، بحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات عقب التعثر في المباريات الثلاث الأخيرة بخسارتين وتعادل، من أجل الوصول إلى النقطة 42 التي تعزز حظوظ الفوز باللقب الثالث توالياً، بعد التتويج بطلاً للنسختين الماضيتين، في حين يتطلع السيلية صاحب المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة، لنتيجة إيجابية، سعياً للوصول إلى مركز آمن بعيداً عن حسابات المباراة الفاصلة والهبوط المباشر، وفق فرصة ستبقى قائمة في ظل احتفاظه بمباراة مؤجلة من الجولة الـ17 مع العربي.

بدوره، يبحث الشمال صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة عن مواصلة الانتصارات عندما يلتقي الشحانية على استاد جاسم بن حمد، ليعزز حظوظه في حصد اللقب الأول في تاريخ النادي، خصوصاً في ظل إمكانية اعتلاء الصدارة، حال تحقيق الفوز أيضاً في المباراة المؤجلة أمام نادي قطر، والمقررة يوم 13 الشهر الجاري، وبغض النظر عن نتيجة مباراة السد والسيلية، وذلك من خلال الوصول إلى النقطة 43، في المقابل سيكون الشحانية الأخير برصيد 17 نقطة مطالباً بالفوز للابتعاد عن مركزه الحالي في قاع الترتيب والمؤدي مباشرة إلى الدرجة الثانية.

وفي مواجهة أخرى، يدافع الغرافة صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة عما تبقى من آمال المنافسة على لقب الدوري القطري عندما يلتقي الوكرة الثامن برصيد 26 نقطة، على استاد 974، حيث كانت الخسارة التي مني بها الغرافة في الجولة الماضية أمام الدحيل 2 - 3، قد عقدت حظوظه في الوصول إلى اللقب، فبات في حاجة إلى الفوز في المباراتين الأخيرتين مقابل خسارة السد مباراتيه المتبقيتين، وعدم تجاوز الشمال النقطة 39، بينما يخوض الوكرة المباراة بدون ضغوط في ظل ابتعاده عن حسابات المراكز الأخيرة. وتشهد الجولة مواجهة واعدة تجمع بين العربي، صاحب المركز الخامس برصيد 31 نقطة، ونادي قطر، الذي يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة، وذلك على استاد الثمامة، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لاقتحام المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى المشاركة في كأس قطر، علماً بأن كلا الفريقين يحتفظ بمباراة مؤجلة من الجولة 17، حيث يلتقي العربي مع السيلية، ونادي قطر مع الشمال يوم 13 الشهر الجاري.

وفي مباراة أخرى، يستقبل الريان فريق أم صلال على استاد أحمد بن علي، وسط الحاجة إلى النقاط الثلاث لتحصين مركزه الرابع الذي يحتله حالياً برصيد 32 نقطة، في حين تشكل المباراة أهمية كبيرة لأم صلال "العاشر" برصيد 20 نقطة، في إطار بحثه عن الوصول إلى مركز آمن بعيداً عن خوض المباراة الفاصلة والهبوط المباشر.

وفي آخر المباريات، يلتقي الدحيل مع الأهلي على استاد خليفة الدولي، في مواجهة تكتسب أهمية كبيرة للفريقين، خاصة الأهلي الذي يحتل المركز التاسع برصيد 20 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف عن أم صلال، ما يجعله في حاجة ماسة إلى حصد النقاط، لتفادي الدخول في حسابات الهبوط أو خوض المباراة الفاصلة، في المقابل، يسعى الدحيل، صاحب المركز السادس برصيد 30 نقطة، إلى مواصلة التقدم على سلم الترتيب، مستنداً إلى حظوظه القائمة حسابياً في المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى كأس قطر.