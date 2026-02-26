الدوري القطري: السد لتثبيت الصدارة من بوابة الدحيل

- تتجه الأنظار إلى الدوري القطري لكرة القدم مع مواجهتين حاسمتين في الأسبوع السابع عشر، حيث يلتقي السد المتصدر مع الدحيل، والغرافة مع الريان، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب. - يسعى السد بقيادة مدربه روبرتو مانشيني لتحقيق الفوز العاشر على التوالي، بينما يحاول الدحيل تحسين مركزه تحت قيادة جمال بلماضي، في مواجهة صعبة رغم تراجع نتائجه. - الغرافة يسعى للعودة إلى الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية، بينما يطمح الريان لتعزيز مركزه الرابع، في مباراة تجمع بين طموحات اللقب وتحديات المنافسة.

تتجه الأنظار إلى الدوري القطري لكرة القدم، حين تقام قمتان منتظرتان بين الغرافة والريان، والمتصدر نادي السد ونظيره الدحيل ضمن فعاليات الأسبوع السابع عشر من المسابقة المحلية، التي تنطلق اليوم الخميس، وذلك بعدما اشتعلت المنافسة خلال الجولات الماضية، وبات الصراع على اللقب أقوى.

البداية في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة، حين يلتقي على استاد عبد الله بن خليفة، المتصدر السد برصيد 35 نقطة نظيره الدحيل الذي يُعاني هذا الموسم باحتلاله المركز الثامن في جدول الترتيب، ويدخل الزعيم تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني وعينه على تحقيق الفوز العاشر على التوالي وتأكيد طموحه في تحقيق اللقب التاسع عشر أمام منافسٍ كان نداً صعباً له خلال المواسم الماضي.

ولن تكون مهمة مانشيني والسد بطبيعة الحال سهلة رغم نتائج الدحيل هذا الموسم، إذ يمتلك في صفوفه العديد من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق، إلى جانب المدير الفني الجزائري جمال بلماضي، الساعي لتحسين الأمور والابتعاد عن مناطق الهبوط، خاصة أن الفريق يمتلك 21 نقطة، في حين أن أم صلال صاحب المركز الـ11 في جعبته 15 نقطة.

وفي لقاءٍ آخر، يُقام في التوقيت نفسه يواجه الغرافة نظيره الريان على استاد ثاني بن جاسم، في مباراة يدخلها الطرف الأول وهو في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما تعرّض لثلاثة هزائم متتالية في الفترة الماضية مما أفقده صدارة الترتيب، بينما يحتلّ الطرف الثاني المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

وبعد هزيمته أمام السد والسيلية والشمال، يريد الغرافة تصحيح الأمور والعودة إلى سكة الانتصارات في ظلّ سعيه لحصد اللقب الثامن في تاريخه، لكن أحلامه هذه قد تتعرّض للانتكاسة بحال فشل في التفوق على فريق المدرب البرتغالي أرتور جورج، الذي يمتلك لاعبين مميزين في الوقت عينه أمثال روجر فيديس متصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 16 هدفاً.