الدوري الفرنسي يدفع ضريبة تراجع نتائجه القارية في تصنيف "يويفا"

- تراجع أداء الأندية الفرنسية في المسابقات الأوروبية أدى إلى انخفاض تصنيف الدوري الفرنسي إلى المركز الخامس في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مع تحقيق انتصارين فقط مقابل خمس هزائم مؤخراً، مما قلل من فرص اللحاق بالدوري الألماني في المركز الرابع. - الأسبوع الأوروبي كان صعباً على الأندية الفرنسية، حيث حقق موناكو الفوز الوحيد في دوري الأبطال، بينما تعرضت أندية مثل باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا للهزائم، وحقق ستراسبورغ فوزين في دوري المؤتمر الأوروبي. - باريس سان جيرمان يظل الفريق الفرنسي الأكثر حصداً للنقاط قارياً رغم خسارته الأخيرة، بينما يعاني موناكو وأولمبيك مارسيليا من تراجع في الأداء، ويحقق ستراسبورغ نتائج إيجابية في دوري المؤتمر الأوروبي.

تواصل أندية الدوري الفرنسي دفع ضريبة تراجع أدائها ونتائجها في المسابقات القارية الثلاث: دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، خلال الموسم الكروي الجاري، ما انعكس بوضوح على مكانة الليغ1 في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي يُعد بالغ الأهمية لأنه يمنح أفضل دوريين أوروبيين بطاقتين إضافيتين للمشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة دوري الأبطال.

وفي هذا الإطار، سلّط موقع راديو "آر إم سي سبورت" الفرنسي، أمس الجمعة، الضوء على تصنيف "يويفا" الذي شهد تراجع الدوري الفرنسي إلى المركز الخامس، نتيجة النتائج المخيبة التي حققتها الأندية الفرنسية في البطولات الأوروبية، وكانت الحصيلة الأخيرة سيئة، إذ اكتفت بتحقيق انتصارين فقط مقابل خمس هزائم، ما جعل حظوظها في اللحاق بالدوري الألماني تتضاءل تدريجياً، رغم أن الفارق مع أقرب الملاحقين ما زال يمنح فرنسا هامش أمان مؤقت في الترتيب القاري.

وأضاف التقرير أنّ هذا الأسبوع كان مؤلماً للكرة الفرنسية، فمن بين سبعة أندية مثلت فرنسا قارياً، حقق موناكو الفوز الوحيد في دوري أبطال أوروبا على بودو غليمت النرويجي، بينما سقط باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ الألماني (1-2) في ملعب حديقة الأمراء، وخسر أولمبيك مارسيليا أمام أتالانتا الإيطالي في اللحظات الأخيرة بعد قرار تحكيمي مثير للجدل. أما في الدوري الأوروبي، فانهزم نيس على أرضه ضد فرايبورغ الألماني بنتيجة (1-3)، وليل أمام النجم الأحمر الصربي في بلغراد بهدف نظيف، وأولمبيك ليون أمام ريال بيتيس الإسباني بثنائية، بينما جاء الفوز الثاني عبر ستراسبورغ الذي تفوق على هاكن السويدي بنتيجة هدفين لهدف.

ورغم أنّ الدوري الفرنسي لم يكسب سوى 0.57 نقطة جديدة في تصنيف "يويفا"، إلا أنّ موقعه في المركز الخامس لا يزال متيناً بفضل الفارق المريح أمام هولندا (71.819 نقطة مقابل 64.033)، ولكن هناك ما يدعو إلى الحذر من الخلف، إذ إنّ الدوري البلجيكي (56.950 نقطة/ المركز الثامن) قلّص الفارق مع نهاية الموسم عندما يُحذف رصيد موسم 2021-2022 من الحسابات، وحتى الآن، لا تزال الأندية البلجيكية متأخرة نسبياً، ما يجعل الموقف الفرنسي مستقراً أمام المطاردين المباشرين.

ومع ذلك، يبقى التقدم نحو الأعلى مهمة شبه مستحيلة، إذ إن المركز الرابع الذي تحتله ألمانيا بات بعيد المنال بعد بداية موسم قوية لأنديتها واستمرار تعثر نظيراتها الفرنسية. فبعد أسبوع أوروبي صعب، أصبح الفارق بين فرنسا وألمانيا أكثر من ثماني نقاط (8.155 نقاط هذا الموسم)، بعدما كان لا يتجاوز 6.726 نقاط في بداية الموسم، وهو ما يعكس حجم التراجع المتزايد في أداء الأندية الفرنسية على الساحة القارية.

ويُعتبر باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، الفريق الفرنسي الأكثر حصداً للنقاط قارياً هذا الموسم، رغم خسارته الأخيرة أمام بايرن ميونخ. فقد فاز رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي في ثلاث مباريات قوية على حساب أتالانتا وبرشلونة الإسباني وباير ليفركوزن الألماني، ليحتلوا المركز الخامس في مرحلة الدوري حتى الآن. أما موناكو، فيحتل المركز الـ19 بفوز وتعادلين وخسارة، فيما يقبع أولمبيك مارسيليا في المرتبة الـ25 بعد تحقيقه فوزاً واحداً مقابل ثلاث هزائم.

وفي الدوري الأوروبي، يحتل أولمبيك ليون المركز السابع بفضل ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة، بينما يأتي ليل في المرتبة الـ19 بفوزين وهزيمتين، ويقبع نيس في الصف قبل الأخير بعد أربع هزائم متتالية جعلته من أضعف أندية البطولة والأكثر تأثيراً في الدوري الفرنسي في تصنيف "يويفا". وعلى الجانب الآخر، تمكن فريق ستراسبورغ من تحقيق فوزين وخسارة في دوري المؤتمر الأوروبي، ليحتل المركز السابع حتى الآن.