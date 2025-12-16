الدوري الفرنسي يتأهب لغياب 50 لاعباً بسبب كأس أمم أفريقيا

- الدوري الفرنسي يواجه تحدياً كبيراً بسبب غياب 50 لاعباً للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025، مما يؤثر بشكل خاص على أندية مثل باريس إف سي ولوريون، بينما تولوز ولانس الأقل تأثراً. - باريس إف سي سيفتقد خمسة لاعبين بارزين، ولوريون سيخسر خمسة أيضاً، بينما نيس سيغيب عنه أربعة لاعبين، مما يضع الأندية أمام تحديات لتعويض الغيابات. - باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا وأولمبيك ليون ونانت وموناكو ستفقد لاعبين مهمين، مما يزيد من صعوبة الحفاظ على التنافسية في الدوري.

يُعتبر الدوري الفرنسي من أكثر الدوريات الأوروبية الكبرى خسارة لأبرز لاعبيه المعنيين بخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب، خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حتى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل، إذ سيقضي العديد من لاعبي "الليغ 1" بداية الشتاء بعيداً عن أنديتهم، للمشاركة مع منتخبات بلادهم في أعرق مسابقات القارة السمراء.

وسلّط موقع راديو أر إم سي سبورت الفرنسي، يوم الاثنين، الضوء على قائمة اللاعبين، الذين سيخوضون منافسات كأس أمم أفريقيا مع منتخباتهم، ويصل عددهم إلى 50 لاعباً عن كل أندية دوري الدرجة الأولى الـ 18، ويبرز بين الأندية الأكثر تضرراً باريس إف سي ولوريون، اللذان سيخسران عدة لاعبين خلال البطولة القارية، بينما يمكن لفريقي تولوز ولانس أن يعتبرا نفسيهما أكثر حظاً، إذ سيخسر كل منهما لاعباً واحداً فقط، ومن المتوقع أن يتغير هذا العدد لاحقاً، نظراً لوجود العديد من لاعبي الدوري الفرنسي ضمن قوائم الاحتياط للمنتخبات المشاركة.

وسيفتقد نادي باريس إف سي خمسة لاعبين، خلال الأسابيع المقبلة، بسبب مغادرتهم الفريق نحو المغرب، لخوض غمار كأس أمم أفريقيا، ويتعلق الأمر بكل من الثنائي الجزائري: إيلان قبال وسمير شرقي، بالإضافة إلى النيجيري موسى سيمون، والعاجي جان فيليب كراسو، والمالي هماري تراوري، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى نادي لوريون، الذي سيفقد خدمات التونسي منتصر الطالبي، والكاميرونيين آرثر أفوم ودارلين يونغوا، إضافة إلى البوركينابي أرسين كواسي والبينيني أييغون توسين.

كذلك سيغادر نيس أربعة لاعبين، أبرزهم الجزائري هشام بوداوي، والتونسي علي العابدي، وهو وضع مشابه لفرق أنجيه ولوهافر وميتز. ولن يعتمد نادي ليل على ثلاثة لاعبين في الفترة المقبلة، من بينهم الجزائري عيسى ماندي والكونغولي شانسيل مبيمبا، بينما سيخسر نادي رين خدمات ثلاثة لاعبين أيضاً، أبرزهم المغربي عبد الحميد آيت بودلال. وبهذا الوضع ستجد الفرق الفرنسية نفسها أمام تحدٍّ كبير، لتعويض غياب نجومها والحفاظ على تنافسيتها، خلال الأسابيع المقبلة.

وفي المقابل، لن يكون باستطاعة نادي باريس سان جيرمان الاعتماد على المغربي أشرف حكيمي والسنغالي إبراهيم مباي، فيما سيرحل عن أولمبيك مرسيليا المغربي نايف أكرد والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، بينما سيخسر أولمبيك ليون السنغالي موسى نياخاتي والمالي كلينتون ماتا، والأمر ذاته بالنسبة إلى فريق نانت، الذي لن يعتمد على المصري مصطفى محمد والنيجيري شيدوزي أوازيم. وسيفقد موناكو السنغاليين لامين كامارا وكريبان دياتا، وهو العدد نفسه الذي يفتقده ستراسبورغ وبريست وأوكسير.

ويُعد فريقا تولوز ولانس أقل أندية الدوري الفرنسي تأثراً بغياب اللاعبين، إذ سيخسر نادي لانس خدمات اللاعب المالي مامادو سانغاري، ولن يكون الكاميروني فرانك ماجري متاحاً أمام نادي تولوز في الفترة المقبلة، لمشاركته في النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا، ما يجعل تأثير البطولة في هذين الفريقين محدوداً، مقارنة ببقية أندية "الليغ 1".