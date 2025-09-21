الدوري الفرنسي: تأجيل كلاسيكو باريس سان جيرمان ومرسيليا

- أعلنت رابطة الدوري الفرنسي تأجيل مباراة "الكلاسيكو" بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث توقع محافظ بوش دو رون هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث فيضانات في ملعب فيلودروم. - تم اتخاذ قرار التأجيل حفاظاً على سلامة الجماهير، حيث أن منطقة بوش دو رون في حالة تأهب قصوى بسبب الأمطار والعواصف الرعدية المتوقعة. - يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري بـ12 نقطة بعد أربع جولات، بينما جمع أولمبيك مرسيليا ست نقاط من فوزين وخسارتين.

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، في بيان رسمي على منصة إكس، اليوم الأحد، تأجيل مواجهة "الكلاسيكو" التي كانت ستجمع بين نادي باريس سان جيرمان ومُضيفه أولمبيك مرسيليا، في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من "الليغ 1".

وذكرت وكالة فرانس برس، بنسختها الإنكليزية، أن تأجيل مواجهة "الكلاسيكو" بين باريس سان جيرمان ومُضيفه أولمبيك مرسيليا يعود إلى سوء الأحوال الجوية، وفق ما أكده محافظ بوش دو رون جورج فرنسوا لوكلير، الذي قال في تصريحاته: "أُرجئت المباراة لاحتمال هطول أمطار غزيرة مع خطر كبير بحصول فيضانات" داخل ملعب فيلودروم وحوله، وهو يتسع لـ65 ألف متفرج، وكان من المتوقع أن يمتلئ بالجماهير.

وأشار جورج فرنسوا لوكلير، في تصريحاته، إلى أن منطقة بوش دو رون في حالة تأهب قصوى تحسباً للأمطار والفيضانات والعواصف الرعدية، الأمر الذي جعلهم يطلبون تأجيل مواجهة "الكلاسيكو" بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا، من أجل الحفاظ على حياة الأشخاص من خطر الغرق في حال حدوث فيضانات.

وبعد مرور أربع مراحل على بداية الموسم، يتصدر نادي باريس سان جيرمان، المتوج بالثلاثية المحلية الموسم الماضي ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، الترتيب بـ12 نقطة كاملة، بفارق الأهداف خلف أولمبيك ليون الذي خاض خمس مباريات، فيما جمع أولمبيك مرسيليا ست نقاط بعد فوزه بمباراتين وخسارته مثلهما.