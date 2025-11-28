الدوري السوري يعود.. بين التحضيرات ومطالب الأندية

- أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن استئناف الدوري المحلي في 18 ديسمبر، مع اعتماد نظام الذهاب والإياب، وتقديم دعم للأندية عبر إعفائها من الضرائب وتوفير تجهيزات مجانية، واقتراح استخدام تقنية "الميني فار" لتحسين الأداء التحكيمي. - يسعى الاتحاد لتعزيز التفاعل مع الجماهير عبر المنصات الرقمية، مع توقيع عقد مع شركة "تميز" لنقل المباريات بدقة عالية، وتجهيز موقع إلكتروني لتحليل المواجهات. - تتواصل الجهود لتحسين الملاعب بالتعاون مع وزارة الرياضة، مع السماح بوجود ثلاثة لاعبين أجانب في الأندية، وتوقعات بزيادة الاهتمام والرعاية من الشركات.

حدّد الاتحاد السوري لكرة القدم موعداً لعودة منافسات بطولة الدوري المحلي في الـ18 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث ستجرى القرعة في الثاني من الشهر نفسه، والمسابقة ستكون بنظام الذهاب والإياب المعتمد خلال السنوات الماضية. وأقر الاتحاد السوري لكرة القدم، في إطار مساعيه لتخفيف الأعباء المالية عن الأندية، الإعفاء من جميع الضرائب، فضلاً عن تقديم تجهيزات مجانية تشمل معدات رياضية ولوجستية لدعم استعداداتها. كما طُرح خلال الاجتماع مقترح لاعتماد تقنية "الميني فار"، بهدف تحسين الأداء التحكيمي والاقتراب من متطلبات إدارة المباريات الحديثة، ضمن سلسلة اجتماعات مكثفة يسعى الاتحاد عبرها لإطلاق موسم أكثر تنظيماً وتنافسية.

تحديات الدوري السوري

وأوضح مدير قسم المسابقات في الاتحاد السوري لكرة القدم إبراهيم ياسين، لـ"العربي الجديد"، أن موضوع حضور الجماهير لا يزال قيد النقاش مع وزارة الرياضة والشباب ووزارة الداخلية، وقال: "بالنسبة للحضور الجماهيري، سنقوم بالتواصل مع وزارة الرياضة، حتى تعقد جلسة مع وزارة الداخلية، وسنرى كيف سيتم الأمر بينهما، لأننا نسعى حتى يكون المشجعون حاضرين في المدرجات، ونحن قدمنا المقترحات، وموضوع الجماهير بيد وزارة الداخلية". وأضاف ياسين أن الاتحاد يعمل على تعزيز التفاعل مع الجماهير عبر المنصات الرقمية، موضحاً: "بالنسبة للتفاعل مع الجماهير، ستكون هناك منصات خاصة على فيسبوك ومنصة إكس، وبإذن الله يسعفنا الوقت حتى نجهز الموقع الإلكتروني، لأننا نريد وضع نظام خاص يقوم على تحليل المواجهات، وهذه الأمور مكلفة، وستُغطى النفقات عن طريق الاتحاد حتى تكون جاهزة قبل انطلاق منافسات الدوري السوري لكرة القدم".

وعن النقل التلفزيوني، أكد توقيع عقد مع شركة "تميز" لنقل مباريات الدوري السوري، مُضيفاً: "حسمنا الأمور مع الشركة حتى تنقل مواجهات الدوري السوري لموسم 2025-2026، وستكون مسؤولة عن البث بدقة جيدة جداً، ونريد منها نقل 100% من المواجهات، لأن كل مرحلة ستكون فيها ثماني مباريات، ونريد أن يكون هناك بث رقمي أيضاً". وتحدث ياسين عن واقع الملاعب وتحضيراتها، موضحاً أن الملف من اختصاص مديرية المنشآت في وزارة الرياضة والشباب، لكنه أكد وجود تعاون مشترك. وفي هذا الصدد قال: "مسألة الملاعب وغيرها من المنشآت ليست من اختصاصنا، والموضوع عند الوزارة، لكن سنقدم المساعدة من خلال العلاقات مع الاتحادات العربية والآسيوية والدولية، ونريد تقديم وعد لجماهيرنا بأن هناك الكثير من الأخبار المفرحة حول إعادة تجهيز الملاعب والبنية التحتية، وذكر أن الكتب الرسمية الواردة من الوزارة تشمل ملاعب الجلاء والفيحاء بالعاصمة دمشق، والسابع من نيسان والبلدي والحمدانية في محافظة حلب، وملعب حماة الصناعي والطبيعي، وملعب جبلة، وملعب اللاذقية، وملعب طرطوس، فضلاً عن ملاعب دير الزور وإدلب وملعب حمص المتوقع إنجازه قبل 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

أما عن المواجهات التي تقام في المساء، فأوضح: "بالنسبة للمباريات التي تتطلب تجهيز الملاعب بالأضواء الكاشفة، لدينا في إدلب ودمشق ملعبان جاهزان بنسبة 90%، لكن نريد إضافة ملعبين، وحصلنا على الكثير من الوعود في حلب واللاذقية ودمشق وحمص حتى تكون هناك أربعة ملاعب إضافية جاهزة لإقامة المباريات في المساء". وبشأن مسألة اللاعبين الأجانب في الدوري السوري لكرة القدم، قال ياسين إن التعميم الوحيد الصادر عن الاتحاد المحلي يسمح بوجود ثلاثة لاعبين أجانب من دون تحديد معايير، لأن "الأندية هي من تحسم الصفقات، وفق ما يراه جهازها الفني، وقدرتها على دفع الأموال، ونحن دورنا فقط تحديد العدد".

آراء عن عودة الدوري السوري

من جهته، رأى الخبير الرياضي والمحلل الكروي حسام عبد العظيم أن تحضيرات الأندية جاءت "بحدود الإمكانات المتاحة" بسبب عدد الملاعب، مُضيفاً في حديثه مع "العربي الجديد": "أغلب الملاعب في بلادنا تحت الصيانة أو عشبها صناعي، لذلك التحضيرات اقتصرت على إقامة المواجهات بين أندية الدوري فقط، بالإضافة إلى إقامة بطولات ودية، مثل ما حدث قبل عدة أيام في محافظة حلب". وأبدى تقديره لجهود الاتحاد الجديد مضيفاً: "ما يفعلونه أمر جيد، وأعلم أنهم يقومون ببذل قصارى جهدهم حتى تؤمّن انطلاقة مثالية في الدوري السوري، بالإضافة إلى مساعدة الأندية من الناحية المادية عبر الإعفاء من أجور الحُكامة وضريبة الخمسة بالمائة من عقود اللاعبين"، مؤكداً أن موعد عودة المسابقة "مناسب ومنطقي" بعد نهاية الانتخابات، وكاشفاً أن قيام شركة بنقل المواجهات سيكون له "أثر إيجابي" على المسابقة المحلية، ما يعني أن احتمال وجود شركات راعية سيكسب البطولة أهمية إضافية لدى الشارع الرياضي.

بدوره، رأى مدرب نادي خان شيخون عبد الواهب مخزوم أن تحضيرات فريقه للموسم الجديد "جيدة نوعاً ما" وقال لـ"العربي الجديد": "بدأنا تمارين في بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ومستمرون بإقامة المباريات الودية، وخضنا البطولة التي أقيمت في محافظة حلب، والتحضيرات مقبولة إلى حدّ كبير، ونسعى لأن نؤمن معسكراً خارجياً، مع أن المسابقة تأخر انطلاقها كثيراً، لكن أن تصل متأخراً أفضل من ألا تصل"، مؤكداً حرصه على تهيئة فريقه حتى يكون حاضراً لخوض المنافسات في الموسم الجديد، لأنهم يطمحون إلى تحقيق نتائج جيدة، والمنافسة مع كبار الأندية على اللقب، رغم صعوبة المهمة.