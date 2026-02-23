الدوري السوري والجمهور... جائزة أسبوعية لمنع أعمال الشغب

- أطلقت وزارة الرياضة والشباب مبادرة جديدة في الدوري السوري لكرة القدم وكرة السلة، تمنح جائزة أسبوعية بقيمة ستة ملايين ليرة سورية للجمهور الأكثر التزاماً بالسلوك الرياضي الإيجابي، بهدف تعزيز ثقافة التشجيع الحضاري والحد من الشغب في الملاعب. - تعتمد المبادرة على معايير تشمل الانضباط واحترام الفريق المنافس والالتزام بالتعليمات، مع آلية تقييم أسبوعية لاختيار الجمهور الفائز بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة. - أشاد مدرب نادي خان شيخون بالمبادرة، متوقعاً منافسة قوية بين جماهير الأندية الكبرى، مؤكداً على دور الأندية في تنظيم الجماهير وتقديم نموذج حضاري للمشجعين.

أصدرت وزارة الرياضة والشباب بياناً رسمياً يخصُّ الدوري السوري لكرة القدم ولكرة السلة والجمهور، إذ أعلنت عن إطلاق مبادرة جديدة تقضي بمنح جائزة أسبوعية، وذلك في إطار تعزيز ثقافة التشجيع الحضاري وترسيخ مبادئ الروح الرياضية في الملاعب والصالات.

وأوضح البيان الذي نُشر مساء أمس الأحد، أن قيمة المكافأة تبلغ ستة ملايين ليرة سورية أسبوعياً، وتُمنح للجمهور الأكثر التزاماً بالسلوك الرياضي الإيجابي، استناداً إلى معايير محددة تشمل الانضباط، واحترام الفريق المنافس، والالتزام بالتعليمات التنظيمية، والابتعاد عن الهتافات المسيئة أو أي مظاهر تسيء إلى صورة الرياضة السورية، وذلك للتخفيف ومنع أعمال الشغب في مدرجات الملاعب.

وأشار البيان إلى أن المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة للارتقاء بالمشهد الرياضي المحلي، والحد من مظاهر الشغب، مؤكداً أن الجمهور يشكل ركناً أساسياً في نجاح المسابقات، وأن التشجيع الحضاري يسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة للاعبين والجماهير على حد سواء، كما جرى تأكيد اعتماد آلية تقييم أسبوعية لاختيار الجمهور الفائز، بالتنسيق مع الجهات المعنية واللجان التنظيمية، على أن يُعلن عن الفائزين مع نهاية كل جولة من جولات الدوري.

وأوضح الاتحاد العربي السوري لكرة القدم أن معايير ترشيح الجمهور الأفضل في كل أسبوع ستكون: "عدد الحضور الجماهيري، والتشجيع طوال المباراة والالتزام بالهتافات الأخلاقية، واحترام الفريق المنافس وجماهيره، واحترام مسؤولي المباراة من حكّام ومراقبين وعناصر أمن، عدم النزول إلى أرض الملعب قبل أو بعد المباراة، والحفاظ على سلامة المنشآت، والالتزام بلوائح وتعليمات الاتحاد العربي السوري لكرة القدم".

وفي هذا السياق، قال مدرب نادي خان شيخون عبد الوهاب مخزوم في تصريحات ذكرها البيان الرسمي: "إنّ المبادرة التي أطلقتها وزارة الرياضة والشباب، بمنح جائزة مالية لأفضل جمهور في كل جولة من الدوري السوري الممتاز، تُعد خطوة إيجابية ورائعة، تهدف إلى تشجيع المنافسة بين جماهير الأندية لتقديم أفضل ما لديها من لوحات رياضية وأخلاقية على المدرجات".

وتابع مخزوم قائلاً "أتوقع منافسة قوية من جماهير الأندية الأخرى، خصوصاً تلك التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة مثل أهلي حلب والكرامة وتشرين وحطين والوحدة، وستكون المنافسة شديدة في كل جولة كما أنّ للنادي دوراً إيجابياً في ضبط المدرجات عبر اللقاءات المستمرة مع رؤساء الرابطة، وتنظيم حملات توعية للجماهير دائماً، ما يجعل النادي عنصراً أساسياً في تنظيم الجماهير وضمان تقديم نموذج حضاري للمشجعين".