الدوري السوري.. منافسات مثيرة وثلاث مباريات مؤجلة

لم يُسدل الستار بعد على الجولة الثانية من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، بعدما أُقيمت حتى الآن خمس مباريات مثيرة، بينما تم تأجيل ثلاث مواجهات لأسباب أمنية وفنية ولوجستية. ويستمر العمل على تجهيز الملاعب للعب تحت الأضواء الكاشفة، لضمان استكمال المباريات المتأخرة في الأيام المقبلة.

وانطلقت الجولة يوم الخميس الماضي بمباراة بين ناديي الشرطة وجبلة، وحسمها الشرطة بهدفين مقابل هدف، فيما حقق نادي خان شيخون فوزاً مهماً على أهلي دمشق بنتيجة 2-1. وفي يوم الجمعة، عاد نادي أمية للمشاركة في الدوري الممتاز بعد غياب طويل، ونجح في تحقيق نقطة التعادل السلبي أمام نادي الوحدة على ملعب الفيحاء، في مباراة شهدت أداءً متكافئاً بين الفريقين.

وأما اليوم السبت، فشهد تعادلاً سلبياً بين نادي الجيش ونادي الطليعة على ملعب الجلاء في دمشق، وقد عبّر لاعب نادي الطليعة، عميد مصيلح، عن رضاه بالنتيجة قائلاً: "الحمد لله خرجنا بنقطة من المباراة، وخلقنا فرصاً كثيرة لم نتمكن من استغلالها. أرى أن نقطة التعادل أمام نادي الجيش نتيجة إيجابية، ونسعى لأن نكون عند حسن ظن الجماهير في اللقاء القادم، الذي سيقام على أرضنا وبين جمهورنا". وبدوره، أعرب حارس مرمى نادي الجيش، يزن عرابي، عن أسفه لعدم تحقيق الفوز، وقال: "الحمد لله على كل حال، حاولنا تقديم أفضل ما لدينا، ولكن لم يحالفنا التوفيق. نعد جمهورنا بأن نُظهر مستوى أفضل في المباريات المقبلة، ونتمنى أن يظل دعمهم معنا، ونأمل أن نحقق النتائج التي تفرحهم".

وفي ما يتعلق بالمباريات التي تم تأجيلها، أوضح عضو لجنة المسابقات بالاتحاد السوري لكرة القدم، إبراهيم ياسين، أن التأجيل شمل مباريات تشرين وحطين، والكرامة وحمص الفداء، والاتحاد والفتوة، موضحاً أن السبب يعود إلى أسباب فنية ولوجستية، بالإضافة إلى الأجواء الباردة وتشكل الضباب، الذي يمنع اللعب تحت الأضواء في هذه الفترة من السنة. وأضاف ياسين: "حالياً، ملعب إدلب هو الوحيد الجاهز للعب تحت الأضواء الكاشفة، ونعمل على تجهيز ملعبي الفيحاء في دمشق والحمدانية في حلب، إضافة إلى الملعب البلدي في اللاذقية في القريب العاجل".

وبهذا، تواصل فرق الدوري السوري الممتاز مسيرتها وسط تحديات تنظيمية وفنية، وتطلعات جماهيرية كبيرة بتحسن مستوى المباريات وتجهيز البنية التحتية للملاعب خلال الفترة القادمة، لتقديم بطولة تنافسية تليق بتاريخ الكرة السورية.