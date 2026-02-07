الدوري السوري: عقوبة قاسية لنادي أمية بسبب الشغب

- أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد السوري لكرة القدم عقوبات صارمة ضد نادي أمية بعد أحداث شغب في مباراته ضد الوثبة، حيث اعتدى مشجعون على الحكم وسام ربيع بعد تسجيل الوثبة هدفًا ثانيًا. - تدخل رجال الأمن لتهدئة الوضع وإنقاذ الحكم من الاعتداء، وسط اتهامات من الجماهير بأن قراراته التحكيمية كانت سببًا في خسارة فريقهم. - قررت اللجنة منع إقامة مباريات أمية في إدلب حتى إشعار آخر، ودعت لاجتماع استثنائي لاستقصاء المعلومات واتخاذ قرارات وفقًا للوائح الاتحاد.

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد السوري لكرة القدم عقوبة قاسية بحق نادي أمية المشارك في منافسات بطولة الدوري السوري لكرة القدم لموسم 2025-2026، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق في مواجهة حمص الفداء ضمن المرحلة السابعة من الدوري، أمس الجمعة.

وكان "العربي الجديد" نشر أمس الجمعة تفاصيل ما حدث على أرض الملعب، إذ شهدت المواجهة التي جمعت بين نادي أمية وضيفه فريق الوثبة الحمصي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري السوري لكرة القدم، أحداثاً مؤسفة، بعدما نزل عدد من المشجعين إلى أرض الملعب في مدينة إدلب، واعتدوا على الحكم بالضرب. وحصل "العربي الجديد" على معلومات من مصدر داخل الاتحاد السوري لكرة القدم، رفض الكشف عن اسمه، روى تفاصيل ما حدث إذ قال: "بعد تسجيل نادي الوثبة الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بدقيقة ضد أمية، قامت بعض الجماهير بالنزول إلى أرضية الملعب، وذهبت مباشرةً إلى الحكم وسام ربيع، لتنهال عليه بالضرب المبرح، بسبب اعتراضها على القرارات التحكيمية".

وذكرت المعلومات أيضاً "سارع رجال الأمن الداخلي إلى التدخل قبل نهاية المباراة بدقيقة، من أجل استعادة الهدوء في الملعب، وإنقاذ حياة الحكم، الذي تعرض لضرب مبرح من عدد من جماهير نادي أمية، واتهموه بأنه كان سبباً في تلقي فريقهم لهدفَين متتاليَين، بسبب قراراته التحكيمية، لكنّهم خرجوا عن النص. وأظن أنّ ما فعلوه لن يمرّ بدون محاسبة من اتحاد الكرة".

وفي هذا الإطار، قرّرت اللجنة التابعة للاتحاد السوري لكرة القدم منع إقامة أي مباراة لفريق أمية في ملاعب إدلب حتى إشعار آخر، وكذلك الدعوة لاجتماع استثنائي خلال 24 ساعة من الحادثة والعمل على ضرورة استقصاء المعلومات الواردة، بغية اتخاذ القرارات المناسبة وفقاً للوائح الأخلاق والإجراءات التأديبية الخاصة بالاتحاد السوري لكرة القدم.