الدوري السوري: شغب ومشجعون يعتدون على الحكم

شهدت المواجهة التي جمعت بين نادي أمية وضيفه فريق الوثبة الحمصي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري السوري لكرة القدم، أحداثاً مؤسفة، بعدما نزل عدد من المشجعين إلى أرض الملعب في مدينة إدلب، واعتدوا على الحكم بالضرب.

وحصل "العربي الجديد" من مصدر مقرب في الاتحاد السوري لكرة القدم، رفض ذكر اسمه، على تفاصيل القصة الكاملة، إذ قال: "بعد تسجيل نادي الوثبة الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بدقيقة ضد أمية، قامت بعض الجماهير بالنزول إلى أرضية الملعب، وذهبت مباشرةً إلى الحكم وسام ربيع، لتنهال عليه بالضرب المبرح، بسبب اعتراضها على القرارات التحكيمية".

وتابع: "سارع رجال الأمن الداخلي إلى التدخل قبل نهاية المباراة بدقيقة، من أجل استعادة الهدوء في الملعب، وإنقاذ حياة الحكم، الذي تعرض لضرب مبرح من عدد من جماهير نادي أمية، واتهموه بأنه كان سبباً في تلقي فريقهم لهدفَين متتاليَين، بسبب قراراته التحكيمية، لكنهم خرجوا عن النص... وأظن أنّ ما فعلوه لن يمر بدون محاسبة من اتحاد الكرة".

وأوضح: "تلقينا من الأمن الداخلي في إدلب رسالة تشير إلى قيامه بفتح تحقيق رسمي، والعمل على إلقاء القبض على جميع مَن تورّط في الاعتداء على الحكم، من أجل تقديمهم إلى المُحاكمة، فيما سيكون دورنا في الاتحاد السوري لكرة القدم خلال الساعات القادمة إصدار عقوبات بحق النادي وجماهيره، التي خرجت عن النص، لأنّنا نرفض الاعتداء على الحكم".

ويذكر أن نادي أمية يُعاني في الموسم الحالي من تراجع نتائجه كثيراً، بعدما جمع ثلاث نقاط فقط حتى الآن، نتيجة تعادله في ثلاث مواجهات، وخسارته في ثلاث مباريات، لكن بعد أحداث اللقاء ضد الوثبة، من الممكن أن تُخصَم نقاط منه.